İdilika'nın Mutfağı'nda bugün memleketimin en meşhur balığı olan sardalyayı köşeme konuk almaktan çok büyük mutluluk duyuyorum.



EGE'NİN SARDALYASI



Esasen bizler evlerimizde sardalya balığını içine lor peyniri ve çeşitli yeşillikler koyarak dolma olarak yesek de, belki sizler bu lezzeti yadırgayabilirsiniz diye sizlerle tarifini paylaşmadım. Açıkçası hamsi ile yapabildiğiniz her şeyi bence sardalya ile de yapabilirsiniz. Tavası, mezesi, salamurası... Hem yağlı, hem de minik formuyla sardalya, benim en favori balık tercihimdir her zaman. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



SARDALYA TAVA





MALZEMELER

1/2 kilo sardalya balığı

2/3 su bardağı un

1 yemek kaşığı mısır unu

1 şişe sodanın 3/4'ü

1.5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Sıvı yağ



YAPILIŞI: Sardalya balıklarını temizleyip kılçıklarını ayırıyoruz. Un, tuz, soda, karabiber ve pul biberi karıştırıyoruz. Tavaya sıvı yağı döküp, kızdırıyoruz. Balıkları, hazırladığımız sosa batırıp tavaya alıyoruz. Yüksek ateşte her bir yüzünü 2-3 dakika kızartıyoruz.





ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA



MALZEMELER

Yarım kg. temizlenmiş, kılçığı alınmış sardalya balığı

Asma yaprağı

Limon, zeytinyağı, tuz biber



YAPILIŞI: Ayıklanmış sardalyaları, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz ve biber ile lezzetlendirip 4-5 saat bekletiyoruz. Asma yapraklarına teker teker sarıyoruz. Teflon tavada önlü arkalı pişiriyoruz. Limon ile servis ediyoruz.



SARDALYA DOLMA



MALZEMELER

Yarım kg. sardalya

1 adet rendelenmiş soğan

2 adet rendelenmiş domates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 diş dövülmüş sarımsak

10'ar dal maydanoz ve dereotu

1 çorba kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI: Balıkların kafasını gövdesinden ayırıyoruz. İçlerini temizliyoruz ve kılçıklarını çıkarıyoruz. Üzerindeki pulları da elimizle temizledikten sonra süzgece alıyoruz. Derin bir kapta soğan, domates, kaşar peyniri, sarımsak, maydanoz, dereotu ve zeytinyağını karıştırıyoruz. Bir adet sardalyayı düz bir zemine seriyoruz ve içine kaşarlı iç harçtan bir tatlı kaşığı koyup üzerine bir sardalyayı kapatıyoruz, ızgara yapıyoruz.