İdilika'nın Mutfağı'nda bugün ay çekirdekli çıtır çıtır lezzetler var. Ağustos ayı demek, ayçiçek tarlaları demek. Ayçiçeklerin arasında gezinip çekirdek çitletmekten daha keyifli ne olabilir? Biz İzmirliler ay çekirdeğine çiğdem deriz. Siyah olan çiğdemleri çitlerken dişlerimiz simsiyah olsa bile bu keyiften vazgeçemeyiz.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



AY ÇEKİRDEKLİ KEK



MALZEMELER



3 adet yumurta

2 yemek kaşığı su

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı ay çekirdeği

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

Damla çikolata





YAPILIŞI:



Yumurta ve suyu köpürene kadar çırpıyoruz. Şekeri koyup çırpmaya devam ediyoruz. Diğer malzemeleri de koyup karıştırıyoruz. Harcı cam fırın kabına döküp 170 derecede pişiriyoruz.



AY ÇEKİRDEKLİ EKMEK



MALZEMELER



9 su bardağı un

3 su bardağı ılık su

1 tane yaş maya

2.5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı iç ay çekirdeği





YAPILIŞI:



Bir su bardağı ılık su içinde mayayı eritiyoruz. Karıştırma kabının içine maya ve kalan iki su bardağı suyu ve zeytinyağını koyuyoruz. Şeker, tuz ve yavaş yavaş un ilave ederek yoğuruyoruz. Ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Kabın üzerini bir bezle örterek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alıyoruz ve üzerine iki yemek kaşığı ay çekirdeği koyarak tekrar yoğuruyoruz. Üzerini örterek 20 dakika daha bekletiyoruz. Hamuru dört eşit parçaya ayırıp şekil veriyoruz. Yağlı kağıt üzerine ay çekirdeği serpip bekletiyoruz. Tepsi mayası için 15-20 dakika bekletip 200 derece fırında pişiriyoruz.



AY ÇEKİRDEKLİ ÇITIRLAR



MALZEMELER



1 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

2-2.5 su bardağı kadar un

1 çay kaşığından az tuz

ÜZERİ İÇİN:



Yumurta sarısı

Ay çekirdeği



YAPILIŞI:



Hamur için verilen malzemeleri bir kaba alıp yoğuruyoruz. Hamur yoğrulduktan sonra, tepsimizin ölçüsüne göre olan yağlı kağıtların arasına alıp açıyoruz. Hamurların ince olması çok önemli. Daha sonra üst kısımdaki yağlı kağıdı kaldırıp alttaki yağlı kağıtla birlikte tepsimize alıyoruz. Dilimleyerek üstüne yumurta sarısını sürüyoruz. Üzerine ay çekirdeği döküyoruz. 200 derece fırında yaklaşık10-15 dakika kadar pişiriyoruz.