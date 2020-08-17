İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sizlerle mayhoş bir meyve olan kızılcık üzerine bir şeyler paylaşacağım. Kızılcık faydalı mı? Evet. Kızılcık, asırlardan beri insan sağlığına hizmet eden bir mucizedir.



VİTAMİN DEPOSU

Her öğün ve ara öğünlerde tüketilebilecek kızılcık; çiçekleri, meyvesi, çekirdekleri, ağaç kabuğu ve ağaç kökü ile tam bir şifa deposudur. Kışın Ocak-Şubat aylarında tezgahlarda taze olarak bulunabilir. C vitamini ve lif yönünden oldukça zengin bir vitamin deposudur. Kızılcık; reçel, marmelat, şerbet ve komposto gibi çeşitli besin ürünlerine dönüştürülerek kullanılabilir. Ayrıca kaynatılan kızılcık meyveleri, şeker eklendikten sonra konserveye dönüştürülerek saklanabilir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KIZILCIK MARMELADI



MALZEMELER

1 kg. olgun kızılcık

1 kg. toz şeker

YAPILIŞI: Kızılcıkları yıkayıp varsa saplarını ayıklıyoruz ve süzgeçte süzdürüyoruz. Kızılcıkları tel süzgeçe alıp önce elimizle mıncıklıyoruz, sonra yemek kaşığının tersiyle süzgeçten geçirerek çıkarabildiğimiz kadar püre çıkarıyoruz. Kalan çekirdekli posaya bir su bardağı şeker koyup karıştırıyoruz. Posa tekrar sulanacaktır. Çıkan püreyi tekrar süzgeçten geçiriyoruz. Kalan toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Cam kavanoza dolduruyoruz.



KIZILCIKLI KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir su bardağı kızılcık

YAPILIŞI:

Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Ardından diğer malzemeleri ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Son olarak içine kızılcıkları ekleyip 180 derecelik fırında 30 dakika pişiriyoruz.



KIZILCIK SORBE



MALZEMELER

500 gram kızılcık

5 bardak su

2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Yıkanmış kızılcıkları ve suyu kaynatıyoruz. Kızılcıklar iyice yumuşayınca içine toz şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Hazırlanan kızılcık suyunu, ılındıktan sonra tel süzgeçten geçirerek bir cam kaseye aktarıyoruz. Soğuyan kızılcık suyunu yayvan bir cam kaba koyuyoruz ve donduruyoruz. İki saat sonra donmaya başlayan kızılcık suyunu bir çatal yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Bu işlemi birkaç defa tekrarlıyoruz. Sonuçta kristalleşmiş bir görünüm elde ettiğimizde olmuş demektir.