İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kayseri'de tam geleneksel şahane bir kahvaltı sofrasına konuk oluyoruz. Ev sahibemiz Hatice Gürpınar bizler için öyle güzel bir kahvaltı hazırlamış ki, hayran olduğum lezzetleri sizler ile paylaşmamak olmazdı. Talas'ın serin havasında, mis gibi bir doğanın ortasında, meyve ağaçlarının arasında kaç tane katmer yediğimi inanın hatırlamıyorum. Unutulmaz misafirperverliği için Hatice Gürpınar'a çok teşekkür ediyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KAYSERİ KATMERİ



MALZEMELER

2 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

Tuz

Yarım fincan zeytinyağı

ARALARINA SÜRMEK İÇİN:

150 gr. eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı tahin

YAPILIŞI: Hamur malzemesini yoğuruyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurdan büyük bezelere yapıp açıyoruz ve karışımı üzerine sürüyoruz. Ortasına minik bir delik açıp ortasından dışarı doğru rulo yaparak katlıyoruz, tekrar bezelere ayırıyoruz. Tereyağının donması için bezeleri buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra tek tek açıp ısıttığımız teflon tavada hiç yağ ilavesi olmadan arkalı önlü pişiriyoruz. Not: Hatice Hanım, gül reçeli ya da bal ile yediklerini anlattı. Pastırma ve sucuk da çok yakışıyormuş.



SUCUK İÇİ



MALZEMELER

1 kg. kıyma (tercihe göre az yağlı ya da yağsız)

80 gr. toz kırmızı biber

20 gr. kimyon

10 gr. baharat (tercihe göre)

20 gr. tuz

125 gr. sarımsak

YAPILIŞI: Sarımsakları sıcak suda bir müddet beklettikten sonra kabuklarını soyarak robotta parçalıyoruz. Kıyma ve diğer malzemeleri sırayla karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Hazırlanan harçtan elimizle küçük parçalar koparıp top haline getiriyoruz, buzlukta ya da derin dondurucuda muhafaza ediyoruz.



MAHLEPLİ POĞAÇA



MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurt (birinin sarısı dışı için)

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı kaymak

1 yemek kaşığı toz mahlep

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Maydanoz, dereotu, yeşil biber

1 kase Urfa Peyniri

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.