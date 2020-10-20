İnce belli, sıcacık, halis muhlis bir Türk lezzetidir çay... Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmemiz gereken şey, çay seçimidir. Damak tadımıza uygun olan çayı bulup doğru demleme teknikleri ile demlememiz gerekiyor... Çay; yalnızca kahvaltıda ve yemeklerden sonra içilen, sıcak bir Türk içeceği değildir. Bugün size çayın aromasını alabileceğimiz farklı lezzetler hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ÇAYLI KAKAOLU KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı demlenmiş çay

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

2 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı kırık ceviz

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri üç dakika mikserle çırpıyoruz. Yağ, çay ve cevizi ekleyip karıştırıyoruz. Kabartma tozu, kakao, un ve vanilyayı eliyoruz, karışıma ekleyerek yumuşak kıvamlı kek hamuru elde ediyoruz. Kek kalıbının dibini yağlıyoruz. Hamuru dökerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



SÜTLÜ ÇAY



MALZEMELER

1 su bardağı sıcak süt

Yarım su bardağı sıcak çay demi

3–4 tane kakule (isteğe bağlı )

Şeker (damak tadınıza kalmış)

Bir çimdik tuz (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Hazır sıcak çayımız varsa; sadece bir bardak sütü, cezvede tam kaynamaya başlayınca ateşten alıyoruz. Sonra içine yarım su bardağı sıcak çay demini döküyoruz. Şeker ya da tuz katarak afiyetle içiyoruz.



ÇAYLI TARÇINLI KURABİYE



MALZEMELER

1 paket tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (sarısı içine)

1 çorba kaşığı kuru çay

2 çorba kaşığı tarçın

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Önce oda sıcaklığındaki tereyağını, şekeri, sıvı yağı ve yumurta sarısını karıştırıyoruz. Çay, tarçın ve vanilyayı ilave ediyoruz. Azar azar un ilave edip yoğuruyoruz. En son kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazır olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. İstersek, önce yumurta akına, sonra fındığa bulayıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış olan fırına veriyoruz, 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.