Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yılbaşı konseptini artık daha net hissettiğimiz bugünlerde mis gibi kokusu ve sıcacık lezzetleri ile içinizi ısıtacak kurabiye tarifleri var. Yurt dışı menşeli kurabiyeler, hem lezzetleri hem de görünümleri ile oldukça sıra dışı. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



FAS KURABİYESİ



MALZEMELER

400 gr. süt reçeli

200 gr. petibör bisküvi

200 gr. badem

200 gr. yer fıstığı

SÜSLEMEK İÇİN:

200 gr. bitter çikolata

150 gr. beyaz çikolata

YAPILIŞI: Öncelikle bisküvileri, bademleri ve fıstıklar un haline getiriyoruz. Bu arada süt reçelini ocakta sürekli karıştırarak 10 dakika karamel halini alana kadar pişiriyoruz. Geniş bir kaba toz halindeki bisküvi, badem ve fıstıkları döküp içine pişirdiğimiz sütü döküp elimizle karıştırarak malzemeyi birbirine iyice yediriyoruz. Islatılmış fırın kabına yayıyoruz. Üzerini düzleştirip benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatayı döküyoruz. Çikolata soğuyunca buzdolabında sertleşene kadar bekletiyoruz. Daha sonra çıkarıp baklava şekline benzer şekilli kesiyoruz. Benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolata ile üzerini süslüyoruz.



İNGİLİZ KURABİYESİ



MALZEMELER

200 gr. tereyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2.5-3 su bardağı un

1 çay bardağı mısır nişastası

1 portakal kabuğu rendesi

2 çorba kaşığı kuru çay

1 çay bardağı damla çikolata

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilya

YAPILIŞI: Portakal kabuğu rendesi, çay ve damla çikolatalar hariç diğer tüm malzemeleri karıştırıp yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyin hepsi karışana dek yoğurmaya devam ediyoruz. Tüm malzemeler karıştıktan sonra Hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayıp 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



HOLLANDA KURABİYESİ



MALZEMELER

4 dolu yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı esmer şeker

75 gr. tereyağı

1 çay kaşığı ucu tuz

1.5 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI: Öncelikle şekeri bir tavaya koyup hiç kaşık kullanmadan kısık ateşte eritiyoruz, rengi dönünce hemen ocaktan alıp yağlı kağıda döküyoruz. Un, esmer şeker, tuz ve kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırıyoruz. Soğuk tereyağını ekleyip yoğuruyoruz. Katılaşan şekeri ya elimizle kırıyoruz ya da merdane ile üzerinden geçiyoruz ve hamura ekleyip birbirine yediriyoruz. 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Elimizle parçalar koparıp istediğimiz şekli veriyoruz ve önceden ısıtılmış 150 derecede 13 dakika pişiriyoruz.