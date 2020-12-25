Herkese merhaba, yeni seneye girmemize çok az zaman kalmışken, mutfaklarımızda yeni yıl ile özdeşleşmiş lezzetler yapılmaya başlandı bile. Sevgili arkadaşım Ayşin Açıkalın, oğlu Can ile öyle tatlı yeni yıl kurabiyeleri ve kütük pasta yapmış ki, iştahım kabardı.. Hemen sizlerle paylaşayım istedim.



YENİ YIL KURABİYESİ



MALZEMELER

3.5 su bardağı un

90 gram oda sıcaklığında tereyağı

150 gram esmer şeker

1 adet yumurta

Yarım su bardağı üzüm pekmezi

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Derin bir karıştırma kabında tereyağı ile esmer şekeri 5- 6 dakika mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Ardından sırasıyla yumurta ve pekmezi ekliyoruz. Ayrı bir kapta un, zencefil, tarçın ve vanilyayı karıştırıyoruz, yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyip yoğuruyoruz. Hamuru en son elimizle toparlıyoruz ve buzdolabına koyarak 10 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen hamuru, unlanmış tezgahta merdane yardımıyla inceltiyoruz. Yılbaşı temalı kalıplarla şekil verip yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz, önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 8-9 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkarıp soğumasını bekliyoruz. Süsleme aşamasında ister kendi hazırladığınız kremayla, isterseniz de hazır süsleme glazürleriyle süsleyebilirsiniz.



PANETTONE



MALZEMELER

3.5 su bardağı un

200 gr. ekşi hamur mayası

1 tatlı kaşığı şeker

3 yumurta

125 gr. tereyağı

1 limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

Yarım su bardağı kuru üzüm

50 gr. kurutulmuş ananas

50 gr. kurutulmuş papaya

50 gr. kurutulmuş mango

50 gr. kurutulmuş pomelo

1 kahve fincanı su

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı su

YAPILIŞI: Tüm malzemelerimizi karıştırıp hamurumuzu elde ediyoruz. Yaklaşık 3-4 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuzu pişirme kabımıza alıyoruz, 1 yumurta sarısını, 2 yemek kaşığı su ile çırpıp üzerine sürüyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar da kabımızda bekletiyoruz. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırınımıza hamurumuzu atıyoruz. 15 dakika sonra pişmekte olan hamurumuzun üzerine büyük bir X işareti yapıp yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. Pişen ekmeğimizi pudra şekeri serperek servis ediyoruz.



KÜTÜK PASTA



MALZEMELER

3 yumurta

80 gr. un

120 gr şeker

2 çimdik tuz

Vanilya

Çikolata

YAPILIŞI: Üç yumurtanın akıyla sarısını ayırıyoruz. Sarıları, şekerle çırpıyoruz. Sonrasında un ve vanilyayı da ekleyerek yeniden çırpıyoruz. Yumurtaların aklarının içine tuz ekliyoruz, köpürene kadar çırpıyoruz. İki karışımı birbirine ekleyerek yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bir tepsiye yağlı kağıt seriyoruz, üstünü iyice yağlıyoruz. Harcı tepsiye döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz. Fırından aldıktan sonra üzerine nemli bir bez örterek beş dakika dinlendiriyoruz. İçine istediğimiz kremayı sürerek rulo şekli veriyoruz, üstünü süsleyerek dolapta bekletiyoruz.