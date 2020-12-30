Yılbaşı haftasına yakışır sımsıcak mis gibi kokusu ile tüm evinizi saracak şahane tuzlu tarifler hazırladım. Deneyin bayılacaksınız.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ISPANAKLI TURTA



MALZEMELER



3 adet yumurta

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz

1 su bardağı doğranmış ıspanak yaprağı

1 çay bardağı küp küp doğranmış beyaz peynir

1 çay bardağı küp küp doğranmış kaşar peyniri

1 çay bardağı doğranmış dereotu





YAPILIŞI:



Üç adet yumurta, bir su bardağı ayçiçek yağı, bir su bardağı sütü derince bir kapta çırpıyoruz. İki su bardağı una üç yemek kaşığı un daha ilave edip eliyoruz ve karışıma azar azar katarken bir paket kabartma tozunu ve tuzu da ilave ediyoruz. Bir su bardağı doğranmış ıspanak yaprağı, bir çay bardağı küp küp doğranmış beyaz peynir, bir çay bardağı küp küp doğranmış kaşar peyniri, bir çay bardağı doğranmış dereotunu hamura karıştırıyoruz. Hamuru, yağlanmış kek kalıbına boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana dek pişiriyoruz.



PATATESLİ PEYNİRLİ KEK



MALZEMELER



3 adet yumurta

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

1 su bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet rendelenmiş patates

Pul biber

1 paket kabartma tozu

Un





YAPILIŞI:



Yumurta ve tuzu hamur kabına koyup çırpıyoruz. Çiğ patateslerin kabuklarını soyup rendeliyoruz. Süt, yoğurt, sıvı yağ, peynir ve pul biberi de ilave ederek çırpıyoruz. Kabartma tozunu ve ununu ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Hazırlanan kek hamurunu yağlanmış orta boy bir kalıba döküyoruz. 180 derecedeki fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



PEYNİRLİ PIRASALI KİŞ



MALZEMELER



200 gram tereyağı

2 yumurta

1 fiske tuz

Yarım su bardağı su

Aldığı kadar un

HARCI İÇİN:



2 adet pırasa

3-4 dilim beyaz peynir

Kasar peyniri rendesi

Tercihe göre kırmızı pul biber

SOSU İÇİN:



2 yumurta

1 paket sıvı krema

Tuz



YAPILIŞI:



Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına yumurtaları, suyu ve tuzu ekliyoruz. Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyip yoğuruyoruz. Oklavayla açtığımız hamuru fırın kabına yerleştiriyoruz ve kabarmasını önlemek için her tarafını çatalla deliyoruz. Önceden ısıtılmış 180-200 derecedeki fırında 10 dakika kızartıyoruz. Sonra az sıvı yağda kavurup soğuttuğumuz pırasaları hamurun üzerine yerleştiriyoruz. Üzerine ezilmiş beyaz peynir koyuyoruz. Krema ve yumurtayı iyice çırpıp hamurun üzerine döküyoruz. Kaşar rendesi ekleyip tekrar fırınlıyoruz ve kızarana kadar pişiriyoruz.