Yılbaşı haftasına yakışır sımsıcak mis gibi kokusu ile tüm evinizi saracak şahane tuzlu tarifler hazırladım. Deneyin bayılacaksınız.
Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
ISPANAKLI TURTA
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı süt
2.5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Tuz
1 su bardağı doğranmış ıspanak yaprağı
1 çay bardağı küp küp doğranmış beyaz peynir
1 çay bardağı küp küp doğranmış kaşar peyniri
1 çay bardağı doğranmış dereotu
YAPILIŞI:
Üç adet yumurta, bir su bardağı ayçiçek yağı, bir su bardağı sütü derince bir kapta çırpıyoruz. İki su bardağı una üç yemek kaşığı un daha ilave edip eliyoruz ve karışıma azar azar katarken bir paket kabartma tozunu ve tuzu da ilave ediyoruz. Bir su bardağı doğranmış ıspanak yaprağı, bir çay bardağı küp küp doğranmış beyaz peynir, bir çay bardağı küp küp doğranmış kaşar peyniri, bir çay bardağı doğranmış dereotunu hamura karıştırıyoruz. Hamuru, yağlanmış kek kalıbına boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana dek pişiriyoruz.
PATATESLİ PEYNİRLİ KEK
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
1 su bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet rendelenmiş patates
Pul biber
1 paket kabartma tozu
Un
YAPILIŞI:
Yumurta ve tuzu hamur kabına koyup çırpıyoruz. Çiğ patateslerin kabuklarını soyup rendeliyoruz. Süt, yoğurt, sıvı yağ, peynir ve pul biberi de ilave ederek çırpıyoruz. Kabartma tozunu ve ununu ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Hazırlanan kek hamurunu yağlanmış orta boy bir kalıba döküyoruz. 180 derecedeki fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
PEYNİRLİ PIRASALI KİŞ
MALZEMELER
200 gram tereyağı
2 yumurta
1 fiske tuz
Yarım su bardağı su
Aldığı kadar un
HARCI İÇİN:
2 adet pırasa
3-4 dilim beyaz peynir
Kasar peyniri rendesi
Tercihe göre kırmızı pul biber
SOSU İÇİN:
2 yumurta
1 paket sıvı krema
Tuz
YAPILIŞI:
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına yumurtaları, suyu ve tuzu ekliyoruz. Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyip yoğuruyoruz. Oklavayla açtığımız hamuru fırın kabına yerleştiriyoruz ve kabarmasını önlemek için her tarafını çatalla deliyoruz. Önceden ısıtılmış 180-200 derecedeki fırında 10 dakika kızartıyoruz. Sonra az sıvı yağda kavurup soğuttuğumuz pırasaları hamurun üzerine yerleştiriyoruz. Üzerine ezilmiş beyaz peynir koyuyoruz. Krema ve yumurtayı iyice çırpıp hamurun üzerine döküyoruz. Kaşar rendesi ekleyip tekrar fırınlıyoruz ve kızarana kadar pişiriyoruz.