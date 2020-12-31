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İDİL ÇİMRİN
31 Aralık 2020, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Yeni yıl yeni umutlar

Hepimizi çok yoran bir senenin son günündeyiz. Diliyorum ki yeni sene milletimiz için önce sağlık sonra huzurlara vesile olsun. Bir haftadır sizlerle alternatif yılbaşı sofraları paylaştım. Bugün de hindinin sote halini sizler için hazırladım. Hem yapımı kolay, hem de son derece lezzetli. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Hepinize şimdiden mutlu seneler diliyorum.

HİNDİ SOTE

MALZEMELER

500 gr. kuşbaşı hindi eti
adet domates
1 adet büyük bir soğan
5-6 diş sarımsak
2-3 adet sivri biber
1 adet kırmızı biber
Zeytinyağı
Baharatlar



YAPILIŞI:

Hindi etini yayvan bir pilav tenceresine alıyoruz, üzerine yarım çay bardağı kadar su ekleyip kısık ateşe koyuyoruz. Suyunu çekince yağı ekleyip biraz kavuruyoruz. Daha sonra doğranmış soğan, sarımsak ve biberleri ekleyip biraz daha kavuruyoruz. Tuzunu ve baharatlarını ekliyoruz. En son olarak domatesini ekliyoruz ve domates suyunu çekene kadar bekleyip ateşten alıyoruz.

KAYISILI PİLAV

MALZEMELER

1 pirinç
1 adet soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
8 adet
1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
Bir buçuk su bardağı su
Yarım çay kaşığı toz şeker
Tuz
Karabiber



YAPILIŞI:

Pirinci sıcak tuzlu suda yarım saat beklettikten sonra suyunu süzüyoruz ve bol su ile yıkıyoruz. Diğer taraftan ince kıyılmış soğanı tereyağında hafifçe kavuruyoruz. İçine pirinç, ince doğranmış kuru kayısı ve cevizi ilave ediyoruz. Su, toz şeker, tuz ve karabiber ekliyoruz. Kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

MAGMA KEK

MALZEMELER

KEK İÇİN:

3 yumurta
1 su bardağı şeker
1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

KREMASI İÇİN:

4 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
1 portakal kabuğu rendesi

YAPILIŞI:

Kreması için tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeyi tencereye alıp sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Ocaktan alınca vanilya ve tereyağını ekleyip ılınmaya bırakıyoruz. Kek malzemelerini çırpıp yağladığımız 24-26 santimlik yuvarlak kalıbımıza döküyoruz. Kremayı da kek harcımızın tam ortasına döküp 180 derece fırında 40-45 dakika pişiriyoruz.

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