Herkese merhaba. Yeni yılın ilk günü, yeni umutlar, yeni enerjiler bizimle olsun. Madem evlerimizde karantinadayız, o halde "Neden kendi kendimize bir çay saati hazırlamayalım?" diyerek nefis lezzetleri çay saatine yetiştirelim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
PRATİK ELMA PASTASI
MALZEMELER
8 adet elma
1 paket petibör bisküvi
Ceviz
Portakal kabuğu rendesi
Üzeri için çikolata sos
YAPILIŞI: Kabukları soyulmuş elmaları rendeliyoruz. Bisküvileri un haline getiriyoruz. İçine portakal kabuğu rendesi, kırılmış ceviz ve ufalanmış bisküvi ilave edip hepsini karıştırıyoruz. Yuvarlak bir kasenin içini streç film ile kaplıyoruz. Hazırladığımız harcı kaseye döküp buzlukta donduruyoruz. Servis ederken ters çevirip üzerine çikolata sos döküyoruz.
PEYNİRLİ KURABİYE
MALZEMELER
125 gr. margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı beyaz peynir
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
2 yumurta
Aldığı kadar un
ÜZERİ ÇİN:
1 yumurta sarısı
Susam
Çörek otu
YAPILIŞI:
Yumurtaların bir tanesinin sarısını ayırıp tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar kopararak yuvarlıyoruz. Üstüne ayırdığımız yumurta sarısını sürüp susam, çörekotu serperek fırında pişiriyoruz.
BAL KABAKLI BİSKÜVİLİ SÜRPRİZ TATLI
MALZEMELER
MUHALLEBİ İÇİN:
1 litre süt
2 yemek kaşığı tepeleme un
2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 paket krema
1 paket vanilya
BAL KABAĞI PÜRESİ İÇİN:
1 kg. bal kabağı
1.5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
1 paket kakaolu bisküvi
2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI: Soyulup dilimlenmiş bal kabaklarınının üzerine şekeri ve suyu ilave edip suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Muhallebi için; krema ve vanilya hariç tüm malzemeyi koyulaşana kadar pişiriyoruz. Altını kapatıp krema ve vanilyayı ekleyip beş dakika çırpıyoruz. Bal kabaklarını rondodan geçirip püre haline getiriyoruz. Bisküvileri ufalayıp eritilmiş tereyağı ile harmanlıyoruz. Kaselere bal kabağı püresini koyuyoruz, üzerine muhallebiyi, en üste de ufalanmış tereyağlı bisküvileri serpiştiriyoruz.