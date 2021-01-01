Herkese merhaba. Yeni yılın ilk günü, yeni umutlar, yeni enerjiler bizimle olsun. Madem evlerimizde karantinadayız, o halde "Neden kendi kendimize bir çay saati hazırlamayalım?" diyerek nefis lezzetleri çay saatine yetiştirelim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



PRATİK ELMA PASTASI



MALZEMELER

8 adet elma

1 paket petibör bisküvi

Ceviz

Portakal kabuğu rendesi

Üzeri için çikolata sos

YAPILIŞI: Kabukları soyulmuş elmaları rendeliyoruz. Bisküvileri un haline getiriyoruz. İçine portakal kabuğu rendesi, kırılmış ceviz ve ufalanmış bisküvi ilave edip hepsini karıştırıyoruz. Yuvarlak bir kasenin içini streç film ile kaplıyoruz. Hazırladığımız harcı kaseye döküp buzlukta donduruyoruz. Servis ederken ters çevirip üzerine çikolata sos döküyoruz.



PEYNİRLİ KURABİYE



MALZEMELER

125 gr. margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

2 yumurta

Aldığı kadar un

ÜZERİ ÇİN:

1 yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

YAPILIŞI:

Yumurtaların bir tanesinin sarısını ayırıp tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar kopararak yuvarlıyoruz. Üstüne ayırdığımız yumurta sarısını sürüp susam, çörekotu serperek fırında pişiriyoruz.



BAL KABAKLI BİSKÜVİLİ SÜRPRİZ TATLI



MALZEMELER

MUHALLEBİ İÇİN:

1 litre süt

2 yemek kaşığı tepeleme un

2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket krema

1 paket vanilya

BAL KABAĞI PÜRESİ İÇİN:

1 kg. bal kabağı

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 paket kakaolu bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Soyulup dilimlenmiş bal kabaklarınının üzerine şekeri ve suyu ilave edip suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Muhallebi için; krema ve vanilya hariç tüm malzemeyi koyulaşana kadar pişiriyoruz. Altını kapatıp krema ve vanilyayı ekleyip beş dakika çırpıyoruz. Bal kabaklarını rondodan geçirip püre haline getiriyoruz. Bisküvileri ufalayıp eritilmiş tereyağı ile harmanlıyoruz. Kaselere bal kabağı püresini koyuyoruz, üzerine muhallebiyi, en üste de ufalanmış tereyağlı bisküvileri serpiştiriyoruz.