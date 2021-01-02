Bugün öyle tarifler hazırladım ki, görünce kesinlikle dayanamayacaksınız. Bazen insan kendini şımartmak ister ya aynen o kıvamda lezzetler.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

TAHİNLİ UN HELVASI

MALZEMELER



2 su bardağı un

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

2 küçük çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı pekmez

2 dolu çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz



YAPILIŞI:



Öncelikle tavaya sıvı yağı ve tereyağını alıp eritiyoruz. Eriyen yağın üzerine unu ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Başka bir yerde şeker ve suyu kaynatıyoruz. Üzerine pekmezi de ekliyoruz. Şeker eriyene kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Unun kokusu çıkınca; tahini ilave ediyoruz. Orta sıcaklıkta olan şerbeti ekleyip karıştırıyoruz. Topaklanmaması için hızlı hızlı karıştırıyoruz. 3-4 dakika daha karıştırmaya devam ediyoruz ve indirmeye yakın cevizini ekliyoruz.

AY ÇEKİRDEKLİ ÇITIRLAR





MALZEMELER



1 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

2- 2.5 su bardağı kadar un

1 çay kaşığından az tuz

ÜZERİ İÇİN:



Yumurta sarısı

Ay çekirdeği



YAPILIŞI:



Öncelikle hamur malzemelerinin hepsini yoğurma kabımıza alıp yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz yoğrulduktan sonra, tepsinizin ölçüsüne göre olan iki parça yağlı kağıdın arasına alıp açıyoruz. Üst kısımdaki yağlı kağıdı kaldırıp alttaki yağlı kağıtla birlikte tepsimize alıyoruz, istediğiniz büyüklükte dilimleyerek üstüne yumurta sarısı sürüp ay çekirdeği döküyoruz. 200 derecelik fırında yaklaşık 10 -15 dakika kadar pişiriyoruz.

KESTANELİ ISLAK KEK



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MALZEMELER



4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 kase haşlanmış kestane

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un



YAPILIŞI:



Kestane haşlanır. Kabuklarından ayrılıp küçük küçük doğranır. Yumurta ve toz şeker mikserle iyice çırpılır. Üzerine süt, sıvı yağ ve kakao ilave edilip karıştırılır. Karışımdan üzeri için bir su bardağı ayrılır. Kek harcına kabartma tozu, vanilya, un ve kestane ilave edilir. Kek harcı, yağlanıp unlanmış kek kalıbına dökülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.