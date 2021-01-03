Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı bugün mis gibi ekmek kokuyor. Koronavirüs yüzünden aylardır evlere kapanmış durumdayız. Sık sık mutfağa girdik, eminim birçok kişi kendi ekmeğini yapmak için farklı tarifler denedi, deniyor. Benim de üç farklı tarifim var. Çok beğeneceğinize eminim. Ekmeğin ilk kez bağımsız olarak üretilebilmesine milattan önce 3 bin 500 yılında Mısır'da rastlanmış. Hatta o dönemlerde kabilelerin kaldığı mağaralarda duvarlara, kadınların taşlarla ekinleri ezerek ekmek yapma aşamaları da resmedilmiş. Yapılan ilk ekmeklerin çağlar boyunca oldukça lezzetli olmasının yanında tek dezavantajı, içerisine herhangi bir maya konulmadığından çok sert yapıda olmalarıymış. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ZEYTİNLİ EKMEK



MALZEMELER

Yarım paket yaş maya

1 su bardağından iki parmak fazla ılık su veya süt

1 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı buğday unu

1 su bardağından iki parmak fazla esmer un

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dilimli siyah zeytin

1 çay bardağı dilimli yeşil zeytin

YAPILIŞI: Yaş maya ve şekeri ılık suda eritiyoruz. Esmer unu, buğday ununu ve tarçını bir kaba alarak karıştırıyoruz. Üzerine erittiğimiz mayayı ekleyerek iyice yoğuruyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Zeytinleri ilave edip tekrar yoğuruyoruz. İstediğimiz bir kalıba koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



BAYATLAMAYAN EV YAPIMI EKMEK



MALZEMELER

3-3.5 su bardağı un

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

75 gr. yumuşak margarin

1.5 çay bardağı ılık süt

YAPILIŞI: Unu ve instant mayayı, derin bir kap içerisinde karıştırıyoruz. Üzerine toz şeker ve tuz serpiştiriyoruz. Yumuşamış margarin ve ılık süt ilavesiyle yoğurup yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazırlanan ekmek hamurunu dört eşit parçaya bölüp yuvarlıyoruz ve yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. Ekmek hamurlarının üzerine tam ortadan bıçak yardımıyla bir çizik atıyoruz. Tepsi mayası için üzerlerini temiz bir bezle örtüyoruz ve ılık bir ortamda 40-50 dakika bekletiyoruz. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz.



PRATİK EKMEK



MALZEMELER

2 çorba kasesi dolu un

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su

YAPILIŞI: Una maya ve tuz serpilir, azar azar su eklenerek hafif ele yapışan bir hamur yapılıp mayalanmaya bırakılır. Kabaran hamur hafif un serpilerek yumak yapılır. Bir kalıp, sıvı yağ ile iyice yağlanır. Hamur kalıba konur. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.