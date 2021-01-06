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İDİL ÇİMRİN
06 Ocak 2021, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Besleyici bebek mamaları

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün annelerin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm lezzetli mama tariflerine yer veriyorum. Ek gıdaya geçen bebeklerin lezzetli ve besleyici mamalar yemeye hakları yok mu? Anneler umarım bu mamaları dener ve beğenirsiniz. Şimdiden bütün bebişlere afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

BEBE MUHALLEBİSİ

MALZEMELER
1 tatlı kaşığı pirinç unu
1 tatlı kaşığı irmik
1 elma
1 tatlı kaşığı pekmez
Bir miktar ceviz, fındık
1.5 su bardağı su
YAPILIŞI: Pirinç unu, irmik ve seçtiğimiz meyveyi püre yapıp suyla karıştırıyoruz. Koyulaşana kadar pişiriyoruz. Ocaktan alınca pekmezi ekliyoruz. Üzerine ceviz ve fındığı ezip koyabilirsiniz.

MEYVELİ BEBEK MAMASI

MALZEMELER
Yarım elma
1/4 (çeyrek) elma
1/4 (çeyrek)
2 adet
1 adet
1 avuç kuru üzüm
1 yemek kaşığı irmik
1 su bardağından az su
YAPILIŞI:
Bütün meyveleri yıkayıp kabuğunu soyup doğruyoruz. Kısık ateşte bir su bardağından 2 parmak az su ile pişiriyoruz. Blenderdan çekip soğutuyoruz.

BAL KABAKLI MAMA

MALZEMELER
1 parça bal kabağı
1 parça havuç
1 dilim armut
1 dilim elma (kabukları soyulmuş)
1 tane ceviz içi (öğütülmüş)
1 tatlı kaşığı pekmez
YAPILIŞI: Ceviz, tarçın, pekmez hariç diğer malzemeleri içme suyuna koyuyoruz, yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz ya da buharda pişiriyoruz. Ardından blender veya çatalla eziyoruz. İçine öğütülmüş ceviz, pekmez ve istersek tarçını ilave edip karıştırıyoruz.

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