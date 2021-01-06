Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün annelerin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm lezzetli mama tariflerine yer veriyorum. Ek gıdaya geçen bebeklerin lezzetli ve besleyici mamalar yemeye hakları yok mu? Anneler umarım bu mamaları dener ve beğenirsiniz. Şimdiden bütün bebişlere afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



BEBE MUHALLEBİSİ



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı pirinç unu

1 tatlı kaşığı irmik

1 elma

1 tatlı kaşığı pekmez

Bir miktar ceviz, fındık

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Pirinç unu, irmik ve seçtiğimiz meyveyi püre yapıp suyla karıştırıyoruz. Koyulaşana kadar pişiriyoruz. Ocaktan alınca pekmezi ekliyoruz. Üzerine ceviz ve fındığı ezip koyabilirsiniz.



MEYVELİ BEBEK MAMASI



MALZEMELER

Yarım elma

1/4 (çeyrek) elma

1/4 (çeyrek) armut

2 adet kuru hurma

1 adet kuru kayısı

1 avuç kuru üzüm

1 yemek kaşığı irmik

1 su bardağından az su

YAPILIŞI:

Bütün meyveleri yıkayıp kabuğunu soyup doğruyoruz. Kısık ateşte bir su bardağından 2 parmak az su ile pişiriyoruz. Blenderdan çekip soğutuyoruz.



BAL KABAKLI MAMA



MALZEMELER

1 parça bal kabağı

1 parça havuç

1 dilim armut

1 dilim elma (kabukları soyulmuş)

1 tane ceviz içi (öğütülmüş)

1 tatlı kaşığı pekmez

YAPILIŞI: Ceviz, tarçın, pekmez hariç diğer malzemeleri içme suyuna koyuyoruz, yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz ya da buharda pişiriyoruz. Ardından blender veya çatalla eziyoruz. İçine öğütülmüş ceviz, pekmez ve istersek tarçını ilave edip karıştırıyoruz.