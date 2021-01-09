İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; soğuyan günlere yakışır, içinizi ısıtacak ve şifa olacak üç orijinal çorba tarifi ile karşınızdayım. Çorbada benim de bir tutam tuzum bulunsun diyerek tam hasta çorbası diye adlandırabileceğimiz lezzette kış çorbaları hazırladım. Çorbaları hazırlarken, çorbanın tarihine de göz atıp öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istedim. Bin yıllık geçmişe sahip olan çorba, ilk dönemler kaynama şeklindeki pişirme tekniği bulunmadığından meşe palamudu gibi bitki ve hayvan kabukları içinde yapılmıştır. Ortaçağ'da ise üzerinde buharı tüten, içinde et ve sebze suyunun piştiği tencereler görülürken, bu da İngilizce'de 'et suyu' anlamına gelen 'soup'un özünü oluşturmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun...

SÜTLÜ MISIRLI HAVUÇ ÇORBASI



MALZEMELER



1 adet soğan

1 adet havuç

1 su bardağı konserve mısır

1 çay bardağı tel şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağı

2 yemek kaşığı un

1.5 litre su

250 ml süt

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber





ÜZERİ İÇİN:



3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz biber

Biraz pul biber



YAPILIŞI:



Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alıyoruz. Üzerine küçük küpler halinde doğranmış soğan ekleyip kavuruyoruz. Soğanlar kavrulunca un ekliyoruz. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. 1.5 litre kaynamış su ekleyip blenderdan geçiriyoruz. İçerisine havuç, mısır, tel şehriye, süt ve tuzu ekleyip orta ateşte pişiriyoruz. Karabiberi de ekleyip ocaktan alıyoruz. Zeytinyağı, toz biber ve pul biber ile sos yapıp üzerine dökerek servis ediyoruz.

ZENCEFİLLİ PATATES ÇORBASI



MALZEMELER



4 adet orta boy patates

3 litre tavuk veya sebze suyu

1 çay kaşığı zencefil

Yeteri kadar tuz

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

ÜZERI İÇİN:



Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı nane



YAPILIŞI:



Patatesleri kabuklarını soyduktan sonra üç ya da dörde bölüyoruz, üzerine tavuk ya da sebze suyunu koyup parçalanma seviyesine gelinceye kadar kaynatıyoruz. Patatesi kaynattığımız sudan bir bardak alıp ılımaya bırakıyoruz. Patatesleri, suyuyla birlikte blender'dan geçiriyoruz ve ocağa alıp kaynamaya bırakıyoruz. Önceden alınıp ılımış olan patates suyuna un, tuz, süt ve zencefil ekliyoruz, topaklanmaması için çatal yardımı ile hızlıca karıştırıyoruz. Karışımı, kaynamakta olan çorbaya ekliyoruz. Ocağın altını kısıyoruz, sürekli karıştırarak beş dakika kadar kaynatıyoruz. Üzerine tereyağında yakılmış nane dökerek servis ediyoruz.



SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI



MALZEMELER



2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet domates

1 su bardağı süt

Tuz





YAPILIŞI:



Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alıyoruz, un ekleyerek biraz kavuruyoruz. Domates salçası ve rendelenmiş domatesleri ilave edip biraz soteliyoruz. 4 su bardağı su ekleyerek karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra süt ilave edip kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz.