Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Tekirdağ sofrasına konuk oluyoruz. Tekirdağ denilince tabii hemen aklımıza Trakya kültürü ve yemekleri geliyor. Kendine has, birbirinden lezzetli yemeklerin ev sahipliğini yapan Tekirdağ mutfağından bakalım bugün sizlere hangi güzel yemekleri pişirdim... Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



HAYRABOLU TATLISI





MALZEMELER

250 gr. tuzsuz peynir

1 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

1 büyük çay bardağına yakın un

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

ŞERBETI İÇİN:

1.5 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Peyniri ufalıyoruz. Yumurta, irmik, tuz, kabartma tozu ve unu ekliyoruz. Yoğurup yumuşak ele yapışan kıvamda hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde koparıp fırın tepsisine diziyoruz. 190- 200 derecede 10-15 dakika tamamen kızarana kadar pişiriyoruz.



ÇENE ÇARPAN ÇORBASI



MALZEMELER

TERBİYESI İÇİN:

4 su bardağı süt

4 su bardağı su

4 yemek kaşığı limon suyu

1 adet yumurta

HAMUR İÇİN:

1.5 su bardağı un

3/4 su bardağı su

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI: Öncelikle hamur için verilen malzemeleri yoğuruyoruz. Hamuru açıp ince ince kesip erişteleri hazırlıyoruz. Erişteleri kaynamış suda haşlıyoruz. Süt, su ve limon suyunu karıştırıyoruz, yavaş yavaş eriştelerin üzerine karıştırarak döküyoruz. Çorba pişmeye yakın tereyağında nane yakıp üzerine sos olarak döküyoruz.



ZENNİK



MALZEMELER

500 gram pırasa

Yarım demet nane

Maydanoz

Dereotu

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

Yarım yemek kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Pul biber

Kimyon

Yenibahar

Kekik

YAPILIŞI: Pırasaları ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağı döküp 4-5 dakika soteleyin ve bir kaba alın. İçine süt, yoğurt, zeytinyağı, yumurta, mısır unu, un, kabartma tozu, pul biber, kimyon, yenibahar, kekik koyun ve karıştırın. Yağlanmış tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın, ılımasını bekleyin ve eşit şekilde kesin.