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İDİL ÇİMRİN
16 Mart 2021, Salı İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Gurme bebek mamaları

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün annelerin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm lezzetli mama tariflerine yer veriyorum. Ek gıdaya geçen bebeklerin lezzetli ve besleyici mamalar yemeye hakları yok mu? Anneler umarım bu mamaları dener ve beğenir. Şimdiden bütün bebişlere afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

HAVUÇLU MAMA

MALZEMELER
1 parça havuç
1 dilim armut
1 dilim elma (kabukları soyulmuş)
1 tane ceviz içi (öğütülmüş)
1 tatlı kaşığı pekmez
YAPILIŞI: Ceviz, tarçın, pekmez hariç diğer malzemeleri içme suyuna koyuyoruz, yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz ya da buharda pişiriyoruz. Ardından blender veya çatalla eziyoruz. İçine öğütülmüş ceviz, pekmez ve istersek tarçın ilave edip karıştırıyoruz.

MEYVELİ BEBEK MAMASI

MALZEMELER

1/4 (çeyrek) ayva
1 adet
2 adet kuru hurma
1 adet
1 avuç
1 yemek kaşığı irmik
1 su bardağından az su
YAPILIŞI: Bütün meyveleri yıkayıp kabuğunu soyup doğruyoruz. Kısık ateşte bir su bardağından 2 parmak az su ile pişiriyoruz. Blenderda çekip soğutuyoruz.

MUZLU BEBE MUHALLEBİSİ

MALZEMELER
1 tatlı kaşığı siyez unu
1 tatlı kaşığı irmik
1 muz
1 tatlı kaşığı pekmez
Bir miktar ceviz, fındık
1.5 su bardağı su
YAPILIŞI: Siyez unu, irmik ve seçtiğimiz meyveyi püre yapıp suyla karıştırıyoruz. Koyulaşana kadar pişiriyoruz. Ocaktan alınca pekmezi ekliyoruz. Üzerine ceviz ve fındığı ezip koyabilirsiniz.

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