Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün annelerin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm lezzetli mama tariflerine yer veriyorum. Ek gıdaya geçen bebeklerin lezzetli ve besleyici mamalar yemeye hakları yok mu? Anneler umarım bu mamaları dener ve beğenir. Şimdiden bütün bebişlere afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



HAVUÇLU MAMA



MALZEMELER

1 parça havuç

1 dilim armut

1 dilim elma (kabukları soyulmuş)

1 tane ceviz içi (öğütülmüş)

1 tatlı kaşığı pekmez

YAPILIŞI: Ceviz, tarçın, pekmez hariç diğer malzemeleri içme suyuna koyuyoruz, yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz ya da buharda pişiriyoruz. Ardından blender veya çatalla eziyoruz. İçine öğütülmüş ceviz, pekmez ve istersek tarçın ilave edip karıştırıyoruz.



MEYVELİ BEBEK MAMASI



MALZEMELER



1/4 (çeyrek) ayva

1 adet kuru incir

2 adet kuru hurma

1 adet kuru kayısı

1 avuç kuru üzüm

1 yemek kaşığı irmik

1 su bardağından az su

YAPILIŞI: Bütün meyveleri yıkayıp kabuğunu soyup doğruyoruz. Kısık ateşte bir su bardağından 2 parmak az su ile pişiriyoruz. Blenderda çekip soğutuyoruz.



MUZLU BEBE MUHALLEBİSİ



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı siyez unu

1 tatlı kaşığı irmik

1 muz

1 tatlı kaşığı pekmez

Bir miktar ceviz, fındık

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Siyez unu, irmik ve seçtiğimiz meyveyi püre yapıp suyla karıştırıyoruz. Koyulaşana kadar pişiriyoruz. Ocaktan alınca pekmezi ekliyoruz. Üzerine ceviz ve fındığı ezip koyabilirsiniz.