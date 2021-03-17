Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çocukların çok sevdiği bir lezzet olan waffle'dan söz edeceğim. Son yılların meşhur lezzeti olan waffle kelimesi ilk olarak Frenkçe olan 'wafla' kelimesinden geliyor. Wafla, bal peteği ya da kek demekmiş. Bu kelime 1185'te Fransızca olarak 'walfre', 13'üncü yüzyılda ise Hollandaca olan 'wafele'ye dönüşmüş. Sonradan Hollandaca daha çağdaş haline geldiğinde 'wafel' olarak kullanılmaya başlanmış. Robert Smith adlı bir İngiliz'in kitabı Court Cookery'de bu lezzet, 'Waffles. Take flower, cream...' ifadesiyle adından söz ettirmiş. Ben de bugün size kolaylıkla evde hazırlayabileceğiniz waffle tariflerine yer verdim. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



TOST MAKİNESİNDE WAFFLE



MALZEMELER

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı tarçın

1.5 su bardağı un



TUZLU WAFFLE BURGER



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

3 çorba kaşığı erimiş margarin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

1 su bardağı un

İçine koymak için istediğiniz her çeşit burger malzemesi.

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. Süt, yağ, un tuz, kabartma tozunu ilave edip topak kalmayacak şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Kızgın waffle makinesini fırçayla yağladıktan sonra birer kepçe döküp arkalı önlü pişiriyoruz. Burger malzemesini kendi zevkimize göre tercih edip aralarına ekliyoruz.



WAFFLE



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/4 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Waffle yapmak için yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Yumurtanın akını vanilyanın yarısıyla mikserde köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurtanın sarısıyla toz şekeri de ayrı bir kapta çırpıyoruz. Yumurta akıyla vanilya karışımının üzerine bu karışımı ve diğer tüm malzemeleri döküp karıştırıyoruz. Hamurumuz hazır. Bundan sonra bu hamuru waffle makinesine koyuyoruz ve pişiriyoruz. Pişen waffle hamurunun üzerine dilediğimiz malzemeleri koyuyoruz ve süslüyoruz.