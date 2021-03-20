Sağlığımıza ekstra dikkat ettiğimiz bugünlerde, bitki çayları da hayatımızda daha çok yer almaya başladı. Bunun sonucunda şifalı çaylar hazırlayıp içer olduk. Gerçekten bu tip sağlıklı doğal formüller ile hastalıklara karşı korunmak mümkündür.



FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun sonucunda da hastalıklara kolay yakalanmayı engeller. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca bu hastalıklara yakalanmadan önce belli aralıklarla hazırlanıp içilirse bu hastalıklara karşı vücudu korur. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır. Balgam söktürücü etki yapar. Öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelir. Bronşite iyi gelir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu ve sağlıklı sofralarda buluşabilmek dileği ile.



OTANTİK ÇAY







MALZEMELER

Bir tutam ıhlamur

Bir tutam adaçayı

Bir tutam rezene

2 su bardağı su

Bir tutam taze nane

Birkaç dilim limon

Bal

YAPILIŞI: Bir cezvede suyu iki taşım kaynatın. Üzerine ıhlamur, adaçayı, rezene, taze nane ve limon dilimlerini ilave edip demlemeye bırakın. 5 dakika sonra bal ile servis edin.



KUŞBURNU ÇAYI







MALZEMELER

5 yemek kaşığı kuşburnu

1 kabuk tarçın

4-5 karanfil

Yarım elmanın kabuğu

5-6 papatya

1 yemek kaşığı hibiskus

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Bu esnada suyu kaynatın. Beş dakika kadar sıcak suda demlenmeye bırakın. Ardından süzerek fincanlara dökün. İçine bir çay kaşığı bal ve çeyrek limonun suyunu ekleyerek servis edin.



AYVA ÇAYI







MALZEMELER

2 kupa bardağı su

2 adet ayva

1 adet limon

1 tutam kök zencefil

1 çay kaşığı nane

2 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI: Ayva, limon ve zencefili dilimleyip demliğe su ile beraber koyuyoruz. Üzerine naneyi ekleyip kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra süzgeç ile bardaklara koyuyoruz, bal ilave edip içiyoruz.