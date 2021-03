İdilika'nın çok acele sofrasında bugün buz gibi günlere yakışır sıcacık kremalı bir pazı çorbası var. Bugün, enfes bir tavuk sosu ile karşınızdayım. Ardından da nefis meyveli bir tatlımız var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PAZI ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. pazı

3 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı yağ

2 kahve fincanı un

2.5 litre et suyu

Yarım yemek kaşığı tuz

300 ml. krema

YAPILIŞI: Pazıların yapraklarını yıkıyoruz, beş dakika haşlayıp süzüyoruz. Piyazlık doğranmış soğanı katıyoruz, dört-beş dakika kavurup unu ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Tuzu ve et suyunu ekleyip orta ateşte pişiriyoruz. Pazıları ilave edip bir-iki dakika daha pişirdikten sonra kremayı ilave ediyoruz. Blender'dan geçirip servis ediyoruz.



VİŞNELİ AYVA TATLISI



MALZEMELER

3 adet ayva

12 yemek kaşığı şeker

2 bardak su

1 bardak vişne suyu

1 kabuk tarçın

4 adet karanfil

ÜZERİ İÇİN:

Kaymak

YAPILIŞI: Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyuyoruz. Ortadan kesip içini oyuyoruz. Ayvaları tencereye koyuyoruz. Her ayvanın üstüne 2 kaşık şeker koyuyoruz. Suyu, vişne suyunu, kabuk tarçını, karanfil ve ayva çekirdeklerini koyuyoruz. Üzerlerindeki şeker eriyince iki tarafının da kırmızı renk alması için ayvaları ters çeviriyoruz. Ayva yumuşayıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz.



ZERDEÇAL SOSLU TAVUK



MALZEMELER



4 dilim tavuk bonfile

MARİNE İÇİN:

Sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik

Karabiber

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1–2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 adet havuç

500 gr. mantar

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik

YAPILIŞI: Marine malzemelerini hazırlıyoruz, bonfileleri 20 dakika marine ediyoruz. Sos için; havuç ve mantarı doğruyoruz, yüksek ateşte soteliyoruz. Ayrı bir tavada tereyağı ve unu kavuruyoruz, sütü ilave ediyoruz. Baharatları ve sotelediğimiz havuç ve mantarları ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz tavuk dilimlerini yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz, üzerine sos dökerek servis ediyoruz.