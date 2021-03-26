İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.



ÇİKOLATALI UN HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1.5 su bardağı su

125 gr. tereyağı

1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker

100 gr. çikolata

YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu, cevizi ekliyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz. Unun kokusu çıkmaya başlayınca ve rengi dönünce toz şekeri ilave ediyoruz. İyice kavuruyoruz. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz ve içine çikolatayı rendeleyip katıyoruz ve 10 dakika dinlendiriyoruz.. İyice karıştırıyoruz ve kaşık yardımıyla şekil vererek servis ediyoruz.



FIRINDA TAVUKLU PATATES PÜRE



MALZEMELER

5 adet iri patates

Kaşar peyniri

3 yemek kaşığı tereyağı

5 adet tavuk but

Tuz

2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşar peynirinin bir bölümünü ve tereyağını patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar peynirinin kalanını ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkartıp servis ediyoruz.



BROKOLİ MÜCVERİ



MALZEMELER

500 gr. brokoli

1 adet soğan

3 yemek kaşığı un

3 adet yumurta

1 demet dereotu

1 parça beyaz peynir

Tuz

Karabiber



KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Brokolileri haşlayıp çatalla eziyoruz. İçine rendelenmiş soğan, kıyılmış dereotu, peynir, üç yumurta, un, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırarak mücver kıvamına getiriyoruz. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Harcı kaşıkla tavaya döküp arkalı önlü kızartıyoruz.