İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.
ÇİKOLATALI UN HELVASI
MALZEMELER
2 su bardağı un
1.5 su bardağı su
125 gr. tereyağı
1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker
100 gr. çikolata
YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu, cevizi ekliyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz. Unun kokusu çıkmaya başlayınca ve rengi dönünce toz şekeri ilave ediyoruz. İyice kavuruyoruz. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz ve içine çikolatayı rendeleyip katıyoruz ve 10 dakika dinlendiriyoruz.. İyice karıştırıyoruz ve kaşık yardımıyla şekil vererek servis ediyoruz.
FIRINDA TAVUKLU PATATES PÜRE
MALZEMELER
5 adet iri patates
Kaşar peyniri
3 yemek kaşığı tereyağı
5 adet tavuk but
Tuz
2 yemek kaşığı salça
YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşar peynirinin bir bölümünü ve tereyağını patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar peynirinin kalanını ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkartıp servis ediyoruz.
BROKOLİ MÜCVERİ
MALZEMELER
500 gr. brokoli
1 adet soğan
3 yemek kaşığı un
3 adet yumurta
1 demet dereotu
1 parça beyaz peynir
Tuz
Karabiber
KIZARTMAK İÇİN:
Ayçiçek yağı
YAPILIŞI: Brokolileri haşlayıp çatalla eziyoruz. İçine rendelenmiş soğan, kıyılmış dereotu, peynir, üç yumurta, un, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırarak mücver kıvamına getiriyoruz. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Harcı kaşıkla tavaya döküp arkalı önlü kızartıyoruz.