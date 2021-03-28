İdilika'nın Mutfağı'ndan herkese merhaba. Çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz, besleyici ve lezzetli pratik tatlı tarifi ister misiniz? Cevabınız evetse, doğru yerdesiniz! Bugün sizler için derlediğim az malzemeli tarifler sayesinde dakikalar içerisinde harika tatlılar pişirebilir, tatlı krizlerinize son verebilirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







BİTTER KADAYIF

MALZEMELER

2.5 paket bitter çikolata

200 gram tel kadayıf

Yarım paket krema

YAPILIŞI: Kadayıfımızı ince ince kestikten sonra geniş bir tavaya alıyoruz. Orta ateşte sürekli karıştırarak kızarana kadar kavurduktan sonra ocaktan alıyoruz. Başka bir tavada kremayı ısıtıyoruz ve üstüne çikolatalarımızı ilave ediyoruz. Eriyen çikolatalarımızı kadayıflarımızın üstüne alıp karıştırıyoruz. İstediğimiz şekli verdikten sonra buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.







ÇITIR TAHİN PEKMEZ

MALZEMELER

2 su bardağı mısır gevreği

90 gr. tahin

90 gr. pekmez

YAPILIŞI: Mısır gevreği ile tahin pekmezi karıştırıyoruz ve lokmalık porsiyonlar haline getirip soğutuyoruz.







FINDIKLI FİNCAN KEKİ

MALZEMELER

3 yemek kaşığı fındık

1 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıp bir kupaya döküyoruz. Bir dakika kadar mikrodalgada pişiriyoruz ve yemeden önce soğumasını bekliyoruz.