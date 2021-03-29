Herkese merhaba. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tarifler ile devam ediyoruz. Ayrana benzeyen ve fermente bir ürün olan, Rusça'da keyif anlamına gelen kefirin bilinen birçok faydası var. Kafkas bölgesinden transfer ettiğimiz şifa deposu kefir, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte en büyük yardımcılarımızdan biri oldu. 'Ev yapımı kefir mümkün mü?' sorusuna ben 'Evet' cevabını veriyorum ve en doğal haliyle kefire nasıl ulaşacağımızı paylaşıyorum.



EVDE KEFİR YAPIMI



MALZEMELER

1 litre günlük süt

Kefir mayası

YAPILIŞI: Kefir tanelerini plastik kaşık ile kavanozdan alıp cam sürahinin dibine koyuyoruz. Üzerine ılık sütü (ortalama 25 derece) döküyoruz. Sürahinin ağzını streç film ile kaplayıp bir-iki delik açıyoruz, karanlık odada 24 saat bekletiyoruz. 24 saat tamamlanınca resimde görüldüğü gibi kefir taneleri yukarı çıkıyor. Kefir tanelerini ayırmak için plastik süzgeç kullanıyoruz. Ancak çok küçük delikli olmasın. Ayırdığımız kefir tanelerini istersek hemen mayalama için kullanabiliriz, kullanmayacaksak içme suyu ile yıkayıp küçük bir cam kavanoza koyuyoruz. Yine üzerini geçecek kadar içme suyu koyup ağzını kapatıp buzdolabında saklıyoruz. Oluşan kefirinizi hemen tüketebilir ya da buzdolabında saklayabilirsiniz.



NANELİ KEFİR



MALZEMELER

300 ml. ev yapımı kefir

1 demet taze nane

Yarım şişe maden suyu

YAPILIŞI: Naneyi rondodan çektikten sonra maden suyu, tuz, pul biber ve kefiri karıştırıyoruz.



AHUDUDULU KEFİR SMOOTHIE



MALZEMELER

200 ml. ev yapımı kefir

7–8 adet ahududu

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

ÜZERI İÇİN:

Öğütülmüş keten tohumu

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI: Ahududuları, balı ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Kefiri karışıma ilave ettikten sonra üzerine öğütülmüş keten tohumu ekleyebilirsiniz.