İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tam da bahar ruhuna uygun baklalı tarifler veriyorum. Tamamıyla Ege ve Akdeniz kokan bir besin olan bakla, şifalı ve faydalı gıdaların başında geliyor. Düşük kalorili olması, kalp sağlığını koruması, vitamin ve mineral bakımından zengin olmasından dolayı sofralarımızda göz bebeğimiz olması gereken bir sebzedir bakla. Bakla, taze olarak tüketilebileceği gibi, taze bakla tanelerinin kurutularak elde edilen kuru bakla da yemeklerin çeşitliliğini artırır. Yeşil olan taze baklanın enfes zeytinyağlı yemeği olur ve yanında olmazsa olmaz arkadaşı sarımsaklı yoğurttur.



ZEYTİNYAĞLI İÇ BAKLA



MALZEMELER

1 kg. İç bakla

1 demet taze soğan

Unlu limonlu su

Zeytinyağı

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Bir kaseye su koyup içine dörtte bir limon ve bir kaşık un koyuyoruz. Taze baklaları bu suyun içine atıyoruz. Taze soğanları minik minik doğruyoruz. Bir tencereye zeytinyağı koyuyoruz, üzerine soğanları döküyoruz. Unlu limonlu suyun içinden kevgirle aldığımız baklaları üzerine koyuyoruz. Tuz ilave edip kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Bol dereotu ve sarımsaklı yoğurt ile servis ediyoruz.



TOKAT SARMASI



MALZEMELER

1 su bardağı iç bakla

Salamura yaprak

1 su bardağı ince bulgur

3 adet kuru soğan

1 demet maydanoz, dereotu

2 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle baklayı bir gece önceden ıslatıyoruz. Ertesi gün kabuklarını soyarak minik minik doğruyoruz. İncecik doğranmış soğan, bulgur, bakla, salça, nane, maydanoz, dereotu, pul biber ve karabiberi karıştırıyoruz. Salamura yaprakların her birinin içine bir tatlı kaşığı iç harçtan koyarak sarıyoruz. Ayrıca bir adet soğan ve dört büyük domatesi rendeleyip tuz, karabiber ve sarımsak ekleyip dolmaların üzerine döküyoruz.



TAZE İÇ BAKLA



ENGİNAR

6 adet çanak enginar

Yarım kg. taze bakla

2 adet limon

Tuz

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı un

Dereotu

YAPILIŞI: Enginar çanaklarını limonlu suda bekletiyoruz, ardından iç kısımları alta gelecek şekilde tencereye diziyoruz. Üzerine doğradığımız soğanları, zeytinyağını, tuzu ve şekeri koyup un serpiyoruz. Enginarların üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Diğer yandan baklaları haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Enginarlar pişince baklaları da içine atıp 15 dakika daha pişiriyoruz. Enginarı ters çevirip servis tabağına dizip üzerine döküyoruz, dereotu ile süsleyerek servis ediyoruz.