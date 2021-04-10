Ramazan'ın ilk günü ne pişirsek diye düşünenlere Ramazan'a kadar öneriler paylaşacağım. Benim için ilk akşamın menüsü böyle olacak. Protein yönünden zengin ve doyurucu. Oruca alışmaya çalışan bünyelerimize iyi geleceğini düşünüyorum. Tandırı tavuk ya da hindi ile de yapabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







KALBURABASTI



MALZEMELER

2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 kase ceviz içi

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 damla limon suyu

YAPILIŞI: Zeytinyağı ve yoğurdu çırpıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelecek kadar un ekliyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Avuç içinde açıp ortasına bir çay kaşığı ceviz içi koyuyoruz. Rendenin iri tarafının üstünden geçirerek rulo şeklinde sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbeti hazırlıyoruz. Kalburabastılar fırından çıkınca soğumasını bekliyoruz. Şerbet ılık haldeyken, ılık tatlının üzerine dökerek şerbeti çekmesini bekliyoruz.







KUZU TANDIR



MALZEMELER

2 kg. kuzu kol eti

Taze veya kuru kekik

Taze veya kuru biberiye

İki üç adet defne yaprağı

Karabiber

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet kırmızı soğan

1 küçük kereviz

5-6 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Etleri iri halde parçalıyoruz. Üzerine kekik, biberiye, karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve zeytinyağı ilave edip bir süre dinlendiriyoruz. Ardından bütün sebzeleri büyük büyük doğrayıp güvecin dibine diziyoruz. Daha sonra bir tavaya çok az zeytinyağı koyup etleri önlü arkalı mühürlüyoruz ve güvece alıyoruz. Tuz serpip üzerine folyo kağıt kapatıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında dört saat pişiriyoruz.







İÇ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı dolusu pilavlık baldo pirinç

2 su bardağı kadar et suyu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet orta irilikte kuru soğan

1 kahve kaşığı kadar toz tarçın

1 kahve kaşığı yeni bahar

1 çay kaşığı toz karabiber

5-6 adet tane karabiber

Yarım bağ ince kıyılmış dereotu

Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: Pirinçleri tuzlu ılık suyun içinde 25-30 dakika kadar bekletiyoruz. Kuş üzümlerini ve dolmalık fıstıkları bir kaseye koyuyoruz, üzerini aşacak kadar ılık su ekleyip yumuşamalarını sağlıyoruz. Bir tencereye üç çorba kaşığı tereyağı koyuyoruz. Üzerine doğradığımız kuru soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Pirinçlerin üzerine dolmalık fıstık ve kuş üzümlerini ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ardından iki su bardağı sıcak et suyu, toz tarçın, toz karabiber, yeni bahar ve yeteri kadar tuz ilave edip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz, kısık ateşte, pirinçler suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Pilav piştikten sonra yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu ilave ediyoruz, pilavı karıştırarak ocaktan alıyoruz. Demlendikten sonra servis ediyoruz.