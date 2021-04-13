Bugün İdilika'nın Mutfağı, iftar sofrasında Artvin'de. Artvin, yeşil ve mavinin karışımıyla oluşmuş bir cennet parçası gibidir. Yöreye has yemeklerinde Karadeniz Bölgesi'nin ve Kafkaslar'ın izlerini görebildiğimiz Artvin mutfağında geniş ve zengin bir yemek kültürü hakimdir. Denilebilir ki; Artvin mutfağının sırrı biraz da sahip olduğu eşsiz güzellikteki geniş yaylalarda yetişen bitkilerin kullanılan malzemelere işleyen aromalı tatlarında gizlidir.



CEVİZLİ KETE MALZEMELER



HAMUR İÇİN:

1 şişe sade soda

1 bardak ılık süt

1 paket yaş maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı tuz

Alacağı kadar Yeğenler buğday unu

İÇİ İÇİN:

2 çorba kaşığı milkten tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 kase dövülmüş Çerezya ceviz içi

YAPILIŞI: Hamur için verilen malzemeleri geniş bir kaba boşaltın, aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Kıvama gelince bezelere ayrılır. Bezeleri, oklava yardımıyla yufka inceliğinde açın. Tereyağını eritip sıvı yağla ve ceviz içi ile karıştın. Yağı, yufkanın her yerine gelecek şekilde yemek kaşığı yardımıyla eşit şekilde serpin, önce bir tarafından yarısına gelecek şekilde katlayın ve üzerine yağ serpip kaşık yardımıyla yayın. Ardından diğer tarafını da katlayın ve yine yağı yayıp önce sağdan katlayıp yağ sürün, sonra soldan katlayıp yağ sürdükten sonra mektup şeklinde katlayın. Üzerine yağ sürüp iyice yağın donmasını bekleyin, biraz daha açın. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayıp 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin.



PUÇUKO



MALZEMELER

1/2 su bardağı bulgur veya aşurelik buğday

500 gr. kurutulmuş taze fasulye

1 adet büyük boy kuru soğan

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 çorba kaşığı Milkten tereyağı

1 çorba kaşığı Çokça domates veya biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

İSTEĞE GÖRE:

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

Sirke veya limon

YAPILIŞI:

Kurutulmuş taze fasulye önce 12 saat ıslatılır daha sonra haşlanır. Haşlama suyu dökülür, büyük tencereye aktarılır. Üzerine yıkanmış bulgur veya aşurelik buğday, üzerini kapatacak kadar su ve tuz ilave edilir. Bir taşım birlikte kaynatılır. Bu işlem devam ederken yemeğin terbiyesi yapılır. Bu aşamada soğanlar çok ince kıyılır, sıvı yağda pembeleşene kadar kavrulur, üzerine salça eklenir. Bu karışım kaynayan yemeğe eklenir, karıştırılmaz. Son olarak tereyağı, kuru nane ve pul biber kızdırılır ve yemeğe eklenir. Tercihe göre servis sırasında üzerine sirke veya limon dökülerek yenir.



PÜŞÜRÜK ÇORBASI



MALZEMELER

Aldığı kadar su

500 gram un

2 baş soğan

2 yemek kaşığı Milkten tereyağı

Bir miktar kızartma yağı

Tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI: Geniş bir kaba serilen unun üzerine el yardımıyla su serpilerek küçük hamurlar oluşması sağlanır. Un eklenerek oluşan hamurlar ayrılır. Bir süre kuruması beklenen küçük hamurlar, halka halka doğranmış soğanla birlikte kızartılır. Kızartılan hamurlar tencereye alınarak yarım saat kadar suda haşlanır. Bu arada tereyağı ile kızdırılan pul biber, kuru nane ve tuz ilavesiyle kaynayan çorbanın üzerine dökülür.



ŞALGAM DOLMASI



MALZEMELER

1 kg. şalgam

Tencerenin altına koymak için kasaptan alınan bir miktar kemik

İÇİ İÇİN:

500 ml. süt

1 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı eritilmiş Milkten tereyağı

1 yemek kaşığı tuz

2.5 su bardağı mısır unu

YAPILIŞI: Şalgamları halka halka kesiyoruz, kaynar suda iki dakika haşlıyoruz. İçi için; tereyağı, sıvı yağ, süt ve tuzun hepsini bir tencerede karıştırıyoruz. Ardından mısır unu ilave edip karıştırıyoruz. İç malzeme soğuduğunda haşlanmış şalgam halkalarının bir tarafına malzemeyi koyuyor, poğaça gibi diğer taraf üzerine kapatıyoruz. Bir tencereye kemikleri, üzerine de şalgam dolmalarını diziyoruz. Dolmaların üzerini kapatıncaya kadar kaynar su ve bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Kısık ateşte 30 dakika pişiriyoruz.



YUSUFELİ USULÜ UN HELVASI



MALZEMELER

2 kutu krema ( 400 ml. ) ya da Milkten tereyağı

2 su bardağı Yeğenler buğday unu

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı su

YAPILIŞI: Kremayı bir tavada kızdırıyoruz. Krema sıcakken un ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Unun rengi altın sarısı bir hal alıp sulanmaya başlayınca altını kapatıyoruz. Karışımı soğutuyoruz. Şeker ve suyu bir kapta soğuk olarak eziyoruz. Kavrulmuş un soğuduğunda, şekerle iyice karıştırıyoruz.