Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Ağrı'dayız. Geleneksel mutfak kültüründe oldukça eski olan Ağrı yemekleri, çok özgün yemeklere sahiptir. Bu özgün yemekler arasında selekeli (sac kavurma), gösteberg buğulama (çoban buğulama), sahan kebabı, zeğme, kuru meyveli keledoş, tırşok, sengesir, arpa yarmalı sebze aşı, çiriş (gulik) aşı, dağ kebabı, şırdan kebabı, tandırda kuzu güveç, bozbaş (piti), taş köfte, mercimekli erişte pilavı, kete, alabalık, beyaz bal, haşıl erişte, kuymak, bişi erdek, hasuda, yalancı köfte, ayran aşı, halise, çiriş ketesi, murtuğa, hengel, binsel (kılor), aşure, zülbiya tatlısı ile Anadolu'nun en eski diyet yemeği olan abdigör köftesi bulunmaktadır. Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar.







CİRİŞ KETESİ

MALZEMELER

3 kg. un

1 litre Birşah pastörize süt

1 litre su

2 yemek kaşığı tuz

1 paket yaş maya

İÇ HARCI:

1 bardak un

1 silme yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Dilerseniz peynir de kullanabilirsiniz.







YAPILIŞI: İlk olarak iç malzemeleri kavuruyoruz. Daha sonra un, tuz, maya ve 1 litre sütü karıştırıp 1 litre suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğuruyoruz. Ele yapışmayan, kulak yumuşaklığı kıvamında, bir hamur olacak. Her kete için iki beze olacak şekilde paylaştırıyoruz. Üzerine bir bez örtüp dinlendirin. Sonra her bir bezeyi un ile yufka açıyoruz. İki yufka arasına fırça ile yağ sürüp üst üste koyuyoruz ve elimiz ile çeke çeke inceltiyoruz. Sonra tekrar üstteki bölüme fırça ile yağ sürüp bohça şeklinde katlıyoruz ve iç harcı yayıyoruz. Tekrar 4 tarafını birleştirip kare haline getiriyoruz. Kapatıp ters çeviriyoruz. Yumruklayarak, yayvanlaştırıyoruz. Tepside üzerine yumurta sürüp, birkaç yerde çatal ile delikler açıyoruz. 200 derecede, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.







SELEKELİ

MALZEMELER

500 gr. dana kuşbaşı et

1 çay bardağı sıvı yağ

2 domates

2 sivri biber

1 kırmızıbiber

1 adet büyük boy soğan

1 tatlı kaşığı Diyar tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Geniş bir kaba kuşbaşı et, zeytinyağı, defne yaprağını alın ve karıştırın. Üzerini streçlediğiniz kabı yaklaşık bir saat buzdolabında marine olması için bekletin. Saca sıvı yağı alın ve ince doğranmış soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Pembeleşen soğanın üzerine ince doğranmış kırmızı ve sivri biberleri ekleyin. Kuşbaşı eti tencereye alın ve kızgın ateşte kavurmaya başlayın, ardından eti orta ateşte kavurmaya devam edin. İnce doğranmış domatesleri ekleyin, karabiberi ekleyin ve pişmeye bırakın. Pişmeye başlayan etin üzerine yarım çay bardağı kadar kaynar su gezdirin. Et yumuşadıktan sonra tuzunu ekleyin, iyice kavurun ve ocaktan alın.







GÖSTEBERG

MALZEMELER

Genç kuzu veya oğlak eti

Milkten tereyağı

Salça

Soğan

Gösteberg adı verilen dağ otu

YAPILIŞI: Genç kuzu ya da oğlak kesilip yüzüldükten sonra ayıklanıp doğranır. Et tereyağı ve salça ile yoğurulur. Daha sonra gösteberg otu ince kıyılarak üzerine eklenir. Bu hazırlanan karışım aynı hayvanın postu içerisine koyularak açık yerleri dikilir. Düz bir yerde üzerine nemli toprak yığılır ve bu toprağın üzerinde bir saat kızgın ateş yakılır. Bir süre dinlendirildikten sonra post açılarak servis yapılır.







HALİSE

MALZEMELER

500 gram aşurelik buğday

500 gram kuşbaşı et

1 su bardağı Yöremce nohut

Milkten tereyağı

Tuz

Diyar tane karabiber

Pul biber

YAPILIŞI: Buğdayı ve nohudu bir gece önceden ayrı ayrı kaselerde suya koyun. Ertesi gün etleri, buğdayı, nohudu, tuzu ve karabiberi düdüklü tencereye alın. Üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ekleyin. Kapağını kapatıp 2 saat kadar haşlayın. Buğdaylar yumuşayıp erimeye başladığında ocaktan alıp tahta kaşıkla ezin. Üzerine tereyağında yakılmış pul biber gezdirip servis edin.







HASUDE

MALZEMELER

1 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı Milkten tereyağı

YAPILIŞI: Suyu ve şekeri orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısarak kıvama gelene kadar 20-30 dakika kadar kaynatın. Şerbet kaynayınca içine az miktarda un ekleyip çırpın. Daha sonra tavada yağı eritip unlu şerbeti de ilave edip karıştırın. 5-10 dakika ateşte pişirin.