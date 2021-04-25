İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Elazığ'a konuk oluyoruz. Geleneksel Elazığ mutfak kültürü, Türk mutfak kültürünün izlerini taşır. Elazığ mutfağında; tarihi Oğuzlara kadar uzanan tutmaç, umaç aşı, anamaşı, kara kavurma gibi yemekler günümüzde halen varlığını sürdürmektedir. İklime, coğrafi özelliklerine ve yörede yetişen ürün çeşitliliğine göre şekillenen yemeklerin bir çoğu yalnızca Elazığ'a özgüdür. Elazığ mutfağı, 150-200 yemek çeşidine sahip olan, zengin ve köklü bir Anadolu mutfağıdır.



GÖMBE



YAPILIŞI: İlk önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri karıştırıp ele yapışmayacak bir hamur hazırlıyoruz. Sonra iç harcımızı hazırlıyoruz minik doğranmış etimizi ocağa alıp üzerine çıkacak kadar su koyup haşlıyoruz, etler suyunu çekince 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip soğanları minik minik doğrayıp ilave ediyoruz. Son olarak tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kavrulan iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Dinlenen hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Mandalina büyüklüğünde beze koparıp oklava ile yufkalar açıp arasına iç malzemeden ilave ediyoruz. Sadece son kat için portakal büyüklüğünde beze ayırıyoruz. Biraz kalın bir yufka yapmamız gerekiyor kapak olacağı için. Gömbenin üzerine elinizle iki kaşık yoğurt sürüp önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER



HAMURU İÇİN:

2 kg. Yeğenler un

Tuz

Su

İÇ HARCİ İÇİN:

Yarım kg. küçük doğranmış dana eti

8-10 baş soğan

Tuz

Karabiber

Diyar pul biber

Sıvı yağ



PATİLA



YAPILIŞI: Unu hamur yoğurma kabımıza alalım. Ortasını havuz şeklinde açıp hamur kabartma tozunu tuzu ekleyip suyu katıp yoğuruyoruz. Hamurumuzu beş altı dakika dinlendiriyoruz. Peynirimizi rendeleyip, doğradığımız maydanozlar ile buluşturuyoruz. Hamurumuzdan küçük parçalar alıp tezgahın üstünde açıyoruz. Yuvarlak olarak açtığımız hamurun bir tarafına peynirli maydanozlu harcı koyup ay şeklinde kapatıyoruz. Teflon tavada teker teker pişiriyoruz. Sıcakken her yerine tereyağı sürüyoruz.



MALZEMELER

1 paket hamur kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

6 su bardağı Yeğenler un

İÇİ İÇİN:

3 dilim köy peyniri

1 demet maydanoz

ÜSTÜ İÇİN:

Tereyağı



KİBE DOLMASI



YAPILIŞI: Temizlenmiş bağırsakları önce suda bir güzel yıkayıp önlü arkalı tuzla ovuyoruz. Ters çevirip yıkayıp bir gün suda bekletiyoruz, ertesi gün tekrar yıkayıp yağlı yerini çevirip bir kenara alıyoruz. İç malzemesine gelince de soğanları doğruyoruz, büyük bulgurumuzu ekleyip salça, maydanoz, su koyup dolduruyoruz. tencereye doldurduğumuz bağırsakları koyup üzerini geçecek şekilde su koyuyoruz ve kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz, ağır ateşte iki saat pişiriyoruz.



MALZEMELER

1 kuzu bumbar

2 kuru soğan

1 demet maydanoz

2 büyük su bardağı Yöremce bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı Çokça biber salçası

İsteğe göre tuz



LOBİK ÇORBA



YAPILIŞI: Lobik ve buğdayımızı bir gün öncesinde suya bırakıyoruz. Bir tencereye kuru soğanımızı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavuruyoruz. Ardından domatesimizi ve arkasından salçamızı ekleyip karıştırıyoruz. Suyunu ekliyoruz. Kaynayınca lobik ve buğdayımızı da ekleyip altını kısıyoruz. 40 dakika kadar pişirdikten sonra, baharat ve nanemizi tuzumuzu ekliyoruz.



MALZEMELER

1 su bardağı lobik (börülce de olur)

1 su bardağı aşurelik buğday

1 kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 domates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kırmızı Diyar pul biber

Nane

Tuz

8 bardak et suyu



İŞGENE



YAPILIŞI: 3 adet kuru soğan halka şeklinde doğranır, yağda kavurulur, salça ilave edilir ve karıştırılır. Kavurma eklenir. Yeteri kadar su ilave edildikten sonra birkaç dakika kaynatılır. Daha önceden doğranmış olan tandır ekmeği servis tabağına konulduktan sonra kaynayan karışım üzerine dökülür. Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serpilir.



MALZEMELER

3 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı yağ

2 yemek kaşığı salça

İsteğe göre kavurma

2 adet tandır ekmeği

Bir tutam maydanoz