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İDİL ÇİMRİN
25 Nisan 2021, Pazar İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

İftarda Hakkari’deyiz

İdilika'nın Mutfağı'nda bu iftarda Hakkari'ye konuk oluyoruz... 'nin 81 ilinden biri olan 'nin kuzeyindeki Van'ın, batısındaki 'ın, doğusundaki 'ın ve güneyindeki Kuzey Irak'ın mutfak ve yemek kültürlerini belirgin çizgilerle birbirlerinden ve elbette Hakkâri mutfağından ayırmak oldukça zor, hatta imkansızdır. Benzer bir coğrafyayı ve sosyokültürel yapıyı paylaşan bu geniş coğrafi alanda yaşayanların yiyecek içecek alışkanlıklarının ve mutfak kültürlerinin bu doğal benzerliği arasından yalnızca Hakkâri'ye özgü olanları ayıklamak hem zor, hem de gereksiz bir çabadır.

GULUL

MALZEMELER
10 su bardağı Birşah yoğurt
1 yumurta
1 yemek kaşığı un
2 küçük kase Ovadan pirinç
Hun Pekmez
Tereyağı
1 yemek kaşığı tuz
Öğütülmüş buğday
YAPILIŞI: Öncelikle yoğurdumuzu 1 yumurta, 1 yemek kaşığı un koyup ayran haline getiriyoruz. Ocağın üstüne koyup kaynatıyoruz ve üzerine sıcak su ilave edip karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı tuz ekleyip ardından yıkanmış pirinç ve öğütülmüş buğday koyup kaynamaya bırakıyoruz. Servis ederken üzerine kızartılmış tereyağı döküp pekmez ekliyoruz.

YÜKSEKOVA KEBABI

MALZEMELER
500 gr. et
100 gr. kuyruk yağı
Maydanoz
Tuz
Kırmızı biber
Karabiber
YAPILIŞI: Etimizi satırla doğrayıp kıyma haline getiriyoruz. İçine doğranmış kuyruk yağını ekleyip maydanozla zırh ile çekiyoruz. Baharatları ilave edip sişlere saplıyoruz.

CİMİLİG

MALZEMELER
1 su bardağı Hun pekmez
3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Önce tandır ekmeğini parça parça doğruyoruz. Daha sonra pekmezle yağı kaynatıyoruz. Doğradığımız ekmek parçalarını içinde bir güzel karıştırıp sıcak servis ediyoruz.

ÇORTİ AŞI

MALZEMELER
1 su bardağı Galle Lahana turşusu
300 gr. kemikli-yağlı et
1 su bardağı döğme
YAPILIŞI: Çorti, salamura lahana turşusudur ancak bu sirkeyle yapılmaz. Çorti aşını yapmak için büyük bir tencerenin içine kemikli ve yağlı etler konur. Bunun üzerine bol miktarda çorti ile döğme ilave edilerek bir miktar su alınır ve pişirilmeye bırakılır.

CEMBELI TATLISI

MALZEMELER
Bayat ekmek
Tereyağı
Hun Pekmez
YAPILIŞI: Bayat ekmekleri küçük parçalara ayırıyoruz. Tereyağını bir tavada eritiyoruz. Ekmekleri tereyağının içine alıp kızartıyoruz. Kızarınca üzerine pekmez ekleyip, 2 dakika sonra alıyoruz.

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