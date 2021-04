İdilika'nın Mutfağı'nda bu iftarda Ardahan sofrasına konuk oluyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde bulunan ve Karadeniz Bölgesi ile sınır olan Ardahan, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir... Bakalım bizleri ne lezzetler bekliyor..



YARPUZLU KÖFTE



500 gr. dana kuşbaşı

2 demet yarpuz (yabani nane)

2 su bardağı nohut

1 yemek kaşığı Çokça biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ Köfteleri için

250 gr. çiğ köftelik kıyma

3 su bardağı Yöremce köftelik bulgur

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber



YAPILIŞI: Dana etini düdüklü tencereye koyun ve az su ile tuz ekleyin. Etler biraz kavrulunca üzerine biber ve domates salçası bırakın. Sıvı yağı gezdirin. Bir gün önceden ıslattığınız nohutları ekleyin. Ardından bol su ekleyip kapağı kapatın ve haşlanmaya bırakın. Daha sonra ince bulgurları geniş bir kaba alın ve tuz, pul biber ve karabiberi içine atın. Kıymayı ekleyip su ile özdeşleşene kadar köfte harcını yoğurun. Köfteleri misket büyüklüğünde yuvarlayın. Daha sonra haşladığınız etleri suyu ile birlikte geniş bir tencereye alın. Suyu kaynayınca yuvarlanan köfteleri içine ekleyin. Haşlanan etler suyu ile birlikte geniş bir tencereye alınır. Köfteleri pişince küçük küçük doğranan yarpuzları içine bırakın bir taşım kaynayınca ocaktan alın.





MAFİŞ



MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yarım yaş maya

Tuz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Malzemeleri yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. 1.5-2 saat mayalanmaya bırakın. Hamurdan istediğiniz boyutta bezeler yapın. Her bezeyi yarım cm. kalınlığında açın ve mafişleri istediğiniz boyda hamuru kesin. Kızdırdığınız yağ havuzunda mafişlerinizi arkalı önlü kızartın.



KAZ ETLİ İÇLİ PİLAV



MALZEMELER

1.5 kg. kaz

SOSU İÇİN:

Çokça biber salçası

Diyar kekik

Karabiber

Pul biber

Sıvı yağ

İÇ PİLAV İÇİN:

100 gr. tavuk ciğeri

1 adet küçük boy soğan

Sıvı yağ

Tereyağ

Karabiber

Tuz

2 su bardağı pirinç

YAPILIŞI: İlk olarak kazı sıcak suda bolca yıkıyoruz ve iki saat kadar sıcak su içerisinde bekletiyoruz. Sonrasında suyu süzüp tekrar bir tencere kaynar suyun içine kazı koyup on dakika kadar haşlıyoruz ve tekrar kazın suyunu süzüp sıcak sudan geçiriyoruz. Köpüklü ve kanlı suyundan arınan kazı kaynar su ile düdüklüde haşlıyoruz. Daha sonra sosunu hazırlayıp kazın her tarafına sürüyoruz. Sosu hazırlarken salçayı sıcak su ile seyreltip sıvı yağ ve karabiber, pul biberi ekleyip karıştırıyoruz. Karışımı her tarafına sürdüğümüz kazı öncelikle fırın poşeti içinde 200 derece'de önceden ısıttığımız fırında pişiriyoruz. Sonra poşeti çıkarıp fanlı bir şekilde pişiriyoruz. Minik minik doğradığımız tavuk ciğerini soteliyoruz. Ciğer önce sulanıp sonra tekrar suyunu çekince doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Soğanlarda kavrulunca sıvı yağ ve tereyağı ekliyoruz. Sonrasında yıkanmış pirinçlerimizi ekleyip kavuruyoruz, karabiber, tuz ve kaynar suyu ekleyip kısık ateşte pişiriyoruz Pilav pişince servis tabağına iç pilavı alıyoruz üzerine nar gibi kızarmış kazı koyup servis ediyoruz.



HELLE AŞI



MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı un

1 kase doğranmış Urfa peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı biber

YAPILIŞI: Pirinci yıkayın, bir tencereye koyup, bol suda haşlayın. Haşlarken üzerine 1 su bardağı suda ezilmiş unu yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Bozadan daha cıvık kıvamda bir çorba olması gerekmektedir. Pirinçler iyice piştikten sonra içine peynirleri katarak, 1-2 taşım daha kaynatıp, altını söndürün. Çorbanın üzerine kırmızı biberli kızgın tereyağı dökerek servis edin.



FESELLİ



MALZEMELER

Un

Su

Dorbi kuru maya

Tuz

YAPILIŞI: Malzemeler birleştirilir. Yoğurularak hamur haline getirilir. Kulak memesi yumuşaklığında yoğurulur. Biraz bekletilir. Hamurdan bezeler koparılır. Oklava ile yufka halinde açılır. Yufkanın içi yağlanarak rulo halinde bükülür. Tekrar yuvarlak hale getirilir. Yeniden açılır. Sacda kısık ateşte pişirilir.