Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Bartın'dayız. Bartın mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda tespit edilen 100'den fazla yemek çeşidi, yöre mutfağının zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, kentleşme sürecinin beslenme kültürünü de değiştirdiği, geleneksel mutfağın hemen hemen unutulmaya yüz tuttuğu söylenebilir. Ayrıca Bartın'a özgü olmasa da Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan bazı yemekler Bartın mutfağında önemli bir yer tutmaktadır. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Hayırlı iftarlar.



UNLU İSPİT DOLMASI



MALZEMELER

1 kg. ıspıt yaprağı

2 su bardağı mısır unu

2 su bardağı beyaz un

2 adet soğan

Yeteri kadar su

Tuz

Diyar nane

Pul biber

Karabiber

ÜZERI İÇİN:

1 adet soğan

3 diş sarımsak

3 adet domates

YAPILIŞI: Taze ıspıt yaprakları temizlendikten sonra haşlanır. Ayrı bir kapta un ve mısır unu su ile hamur haline getirilip yoğurulur. Ardından doğranan soğanlar ve baharatlar ilave edilir. Hazırlanan iç yaprağa konularak sarılır ve tencereye dizilir. Üzeri için hazırlanan sos dökülerek yeterince su konur ve kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alınır. Piştikten sonra servis edilir.



TAVUKLU KÖY BÖREĞİ



MALZEMELER

5 kuru yufka

Yarım çay bardağı sıvı y

YAPILIŞI: Haşlamak için tavuğumuzu düdüklü tencereye koyup suyunu ve 2 kaşık tuz ilave edip 25 dakika kaynatıyoruz. Bir taraftan yufkalarımızı ılık suyla ıslatıp bir bezin üstüne bırakıyoruz. Haşlanan tavuğu fırın poşetine koyup fırında 30 dakika kızarmaya bırakıyoruz. Tavuğumuz bir taraftan kızarırken biz böreğimizi yapalım. Büyük bir tepsiye biraz sıvı yağ koyup üstüne yufkaları üst üste koyup tepsimizi ocakların tamamını kısık ateşte yakıp çevirerek pişiriyoruz. Pişen tarafı ters çevirip biraz tepsiye yağ koyup diğer tarafı pişiriyoruz. Ocağımızı kapatmadan ayırdığımız bir su bardağı tavuk suyunu böreğin üstünde gezdiriyoruz. Biraz ılık olan böreği isteğe göre kesip tavuğumuzu da üstünde parçalayarak servis ediyoruz.



DÖŞEMELİ MANCAR



MALZEMELER

2 kök mancar (karalahana)

Yarım su bardağı bulgur

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı mısır tarhanası (kırılmış mısır)

3 baş soğan

2 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

Su

ÜZERİ İÇİN:

250 gr. Milkten tuzlu tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 baş soğan

Su

YAPILIŞI: Doğranan mancarlar kaynayan suyun içinde haşlanır ve süzülür. Mancar haricinde bütün malzemeler ayrı bir kapta karıştırılır. Boş bir tencerenin içine bir sıra haşlanmış mancar, bir sıra hazırlanan karışım döşenir. Bu işlem üç kat ve karışım en üste gelecek şekilde yapılır. Daha sonra hazırlanan yağlı su yemeğin üstüne çıkacak şekilde dökülür. Suyu çekene kadar yemek kısık ateşte pişirilir.



HALIŞKA



1.5 lt. su

500 gr. mısır unu

250 gr. Milkten tuzlu tereyağı

250 ml. pekmez

300 gr. Petek toz şeker

Tuz

YAPILIŞI: Kaynayan suya tuz ve mısır unu yavaş yavaş çırpılarak eklenir. Karışım kaynadıktan sonra 5 dakika çırparak pişmesi beklenir. Şeker serpilmiş tepsinin içine suya batırılan kaşıkla tepsiye alınır. Üzerine toz şeker serpilir. Önce pekmez sonra eritilen tereyağı dökülür.



KABAK BURMASI



MALZEMELER

1 kg. un

1 adet yumurta

1/2 tatlı kabak

1 kase ceviz içi

1 paket Vera margarin

2 kg. Petek toz şeker

1/2 limon

YAPILIŞI: Dört-beş bardak su ve toz şeker bir tencereye konup kaynatılır. İçine yarım limonun suyu eklenir ve soğumaya bırakılır. Hamur için: Unun içine bir adet yumurta kırılıp yeteri kadar su ile yoğurularak hamur elde edilir. 10 dakika bekletildikten sonra beş eşit parçaya bölünen hamurdan yufkalar açılıp örtü üzerine yayılır. İç malzemesi olarak, kabağın kabukları soyulup içi temizlendikten sonra kalın bir rende ile rendelenir. Kabağın içine havanda dövülen ceviz içi ve bir bardak toz şeker katılıp karıştırılarak hazırlanır. Daha sonra, ilk açılan yufkadan başlanarak hazırlanan iç malzemesi (beş yufkaya eşit miktarda) yufka üzerine serpilir. Dört eşit parçaya bölünen yufka, el ile uç kısmından başlayıp biraz sıkıca bükülüp rulo biçimine getirilir. Önceden yağlanan tepsi ya da siniye ortasından başlamak üzere daire şeklinde sararak yerleştirilir. Diğer yufkalar da aynı şekilde tepsiye dizilir. Daha sonra üzerine erimiş yağ sürülür ve fırına verilerek rengi pembeleşinceye kadar pişirilir. Fırından çıkarılıp üzerine soğuyan şerbet gezdirilir.