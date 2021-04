İdilika'nın Mutfağı'nın iftar sofrasında bugün, Denizli mutfağına konuk oluyoruz. Beni etkileyen, leziz mi leziz Denizli yemeklerini sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizler için Tavas usulü etli kuru dolma, et ve nohutla yapılan etli top tarhana çorbası, çağla dövmesi, Tavas baklavası ve mısır unlu, kuyruk yağlı leğen böreğinin tariflerini veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



ÇAPUT AŞI



MALZEMELER

3/4 su bardağı baldo pirinç

3/4 su bardağı sıcak et suyu

100 gr. tereyağı

1 çay bardağından biraz daha fazla koruk suyu

300 gr. kuzu eti

25 adet taze asma yaprağı

Göz kararı tuz

Göz kararı karabiber

Göz kararı Diyar kimyon

YAPILIŞI: Pirinci 10 dakika soğuk suda bekletin daha sonra üzerinde bulunduğu nişastası tamamen gidene kadar soğuk su ile yıkayın ve daha sonra suyu süzün. Daha sonra tereyağını tencerede eritin erittikten sonra pirinci kavurun. Başka bir tencerede kuzu etini tuz ve baharatların tamamını dökerek kavurun. Koruk suyunu, elinizde olan asma yapraklarını ince ince doğradıktan sonra et suyunu ilave edip kaynatmaya başlayın. Son olarak pirinci karışımın içine ekleyip suyunu çekene kadar kısık bir ateşte pişirin ve daha sonra sıcak servis yapın.



MISIR GÖMBESİ



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 kg. mısır unu

1 bardak süt

1 kaşık şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı Dorbi kuru maya

1 bardak su

İÇİ İÇİN:

Kıyma

Karabiber

Yeşilbiber

Tuz

Soğan

YAPILIŞI: Hamur malzemeleri karıştırılarak hamur elde edilir. Hamur bir süre dinlendirildikten sonra ikiye bölünür. Yağlanmış bir tepsiye hamurun bir parçası ince bir şekilde açılıp yerleştirilir. Hazırlamış olduğumuz iç malzeme soğuk olarak tepsinin içine dökülür. Sonra diğer hamur ince bir şekilde malzemenin üzerine kapatılır. Yağlanıp 180 derece fırında pişirilir.



LEĞEN BÖREĞİ



MALZEMELER

500 gr. kırmızı et

4 adet orta boy soğan

1 çay bardağı Yöremce iri pilavlık bulgur

Sızdırılmış kuyruk yağı

1.5-2 kg. mısır unu

Karabiber

Diyar Kimyon

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Soğanlar ince ince doğranır, yeteri kadar sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurulur. Küçük kuşbaşı doğranmış etler soğanlara eklenir. Etler suyunu saldığında bulgur ilave edilir. Hep birlikte suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir. Suyunu çektikten sonra da içine baharatlar katılır. Diğer taraftan mısır unu, az az soğuk su ilave edilerek yoğurulur. Cıvık olmayacak, açılacak kıvamda olacak ve ele yapışmayacak bir hamur elde edilir. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilir. Hamur ikiye bölünür. Orta boy yuvarlak fırın tepsisine sıvı yağ sürülür, bir adet hamur elle tepsiye yayılır. Üzerine etli harç konur, Diğer hamur oklavayla açılarak etli harcın üzerine kapatılır. Oklavanın ucu ıslatılıp hamurda delikler açılır. Deliklerin içine kuyruk yağı konur. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Pişerken fırının kapağı iki-üç kere açılıp böreğin üzerine sızdırılmış kuyruk yağı sürülür.



TAVAS GÜVECİ



MALZEMELER

150 gr. kuyruk yağı

1 kg. kuşbaşı kuzu eti

2 adet kuru soğan

4 adet yeşil veya kuru biber

4-5 adet domates

4-5 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

YAPILIŞI: Odun ateşinde ve toprak güveç kabında ince kıyılmış kuyruk yağı eritilir. Kuşbaşı et 25-30 dakika hafif ateşte kavrulur. Küp şeklinde doğranan soğan ilave edilerek 10-15 dakika pişirilir. Biberler doğranarak eklenir ve 15 dakika daha pişirilir. Daha sonra enine doğranmış domatesler katılarak kaynayan suyun malzemeyi örtecek kadar ilavesiyle renk için kırmızı toz biber konularak 40-50 dakika pişirilir. 4-5 diş sarımsak son 10 dakikada ilave edilir. Üzeri maydanoz ile süslenir.



BÖRÜLCE BÖREĞİ



MALZEMELER

3 adet kuru yufka

1 çay bardağından biraz daha az Vera Ayçiçek yağı

Yarım kilo börülce (diğer adına karnıkarada derler)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber (isteğe göre)

Soğan (boyutuna ve isteğe göre 1-2 )

YAPILIŞI: Börülceler haşlanır. 1 çay bardağı yağ ile önce soğanlar daha sonra da ufalanmış kuru yufkalar 15 dakika karıştırılarak kızartılır. Haşlanan börülceler kızartılmış yufkaların içine ilave edilip, 5 dakika daha karıştırılır. Birer çay kaşığı tuz ve karabiber ilave edilir.