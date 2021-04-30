Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Çanakkale'deyiz. Destansı ve tarihi olaya ev sahipliği yapan Çanakkale denince akla ilk olarak köklü, kocaman bir kültür deryası, doğa harikası Boğazı'yla, her adımınızda yepyeni şeyler öğrendiğiniz bir şehir geliyor. Ama bu şehri sayfalarca anlatmak yerine size zengin mutfak kültüründen ve enfes yöresel lezzetlerden bahsedebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar.



İSKORPİT ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet iskorpit

1 adet havuç

1 adet domates

1 çay bardağı un

2 diş sarımsak

Yarım soğan

Yarım limon

3–4 dal maydanoz

3 defne yaprağı

3–4 dal dereotu

1 çay kaşığı Diyar karabiber

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı tuz

yarım çay bardağı Zeo zeytinyağı

1 lt. su

YAPILIŞI: İskorpit temizlenerek derisi ve kılçıkları alındıktan sonra suya konulur. Sarımsaklar bütün halinde, soğan ve limon ikişer parçaya bölünerek, defne yaprağı, maydanoz katılarak 15 dakika süreyle orta ateşte pişirilir. Sürenin sonunda balık süzgeç yardımıyla alınarak, soğumaya bırakılır. Haşlama suyundaki diğer malzemeler süzülerek posaları atılır. Zeytinyağı bir tencereye konulur kızdığında rendelenmiş havuç, toz biber, karabiber, dereotu, pul biber ve un eklenerek 3–4 dakika süreyle kavrulur. Daha sonra rendelenmiş domates ile birlikte, 1–2 dakika daha pişirilir. Haşlamada kullanılan balık suyundan 2 su bardağı su malzemelere eklenir. Kaynama başladığında içine didilmiş balık etleri ve tuz eklenip birkaç dakika sonra ateşten alınarak servis edilir.



MELKİ



MALZEMELER

2 kg. melki mantarı

4 adet soğan

1 yemek kaşığı Çokça domates salçası

1 çay kaşığı Diyar karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı Zeo zeytinyağı

5 su bardağı su

YAPILIŞI: Melki 5–6 kez yıkanıp, bıçakla soyulduktan sonra doğranır. İnce kıyılmış soğan, zeytinyağında pembeleştirildikten sonra salça, melki, tuz ve su ile 30 dakika pişirilir.



BASMA HELVA



MALZEMELER

750 gr. un

500 gr. şeker

100 gr. Çerezya ceviz içi

150 ml. Zeo zeytinyağı

1 su bardağı su

1 fincan su

YAPILIŞI: Zeytinyağı geniş bir tavaya konularak kızdırılır. Yağ kızdığında, 1 fincan soğuk su eklenerek kapağı kapatılır ve 5–10 dakika süreyle kaynamaya bırakılır. Sürenin bitiminde un koyularak kısık ateşte unun rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırılarak, yaklaşık 30 dakika kavrulur. Kavrulma işleminin son 10 dakikasında ceviz içi de ilave edilir. Ayrı bir kapta şeker ve 1 su bardağı su kaynatılarak koyulaşmaları sağlanır. Koyulaşan şerbet soğumaya bırakılır. Kavrulmakta olan diğer malzemelerin üzerine bu soğutulmuş şerbet dökülür. Tahta kaşıkla çok seri şekilde –buharının kaçmasına izin verilmeden 2 dakika süreyle karıştırılır. Sürenin sonunda karışım bir tepsiye dökülerek, sıcak haldeyken elle bastırılır ve soğumaya bırakılır.



BÖRÜLCE KÖFTESİ



MALZEMELER



1 su bardağı börülce

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

1 çay kaşığı Diyar karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı acı pul biber

2 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı Zeo zeytinyağı

YAPILIŞI: Börülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan ve domates ile karabiber, kekik, pul biber, tuz, un yoğurularak, harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına koyulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır. Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir.



ÇIRPMA



MALZEMELER



3 adet yeşil soğan

1/2 kg. un

1/2 litre civarında su

1 tatlı kaşığı tuz

Çeşitli baharatlar (isteğe bağlı olarak)

1/2 su bardağı Zeo zeytinyağı

YAPILIŞI: İnce ince kıyılan ıspanak ve soğanlar, bir süzgeçte kuruyana kadar bekletilir. Ayrı bir yerde ise un ve su, boza kıvamına gelene kadar çırpılır. Bu kıvama gelen hamurun içerisine tuz ve baharatlar konulur. Daha sonra bir tepsi yağlanarak, içerisine boza kıvamındaki karışımın yarısından fazlası yayılır. Üzerine kurutulmuş olan ıspanak, soğan karışımının tamamı eşit kalınlıkta dağıtılır. Bunun üzerine de ıspanak ve soğanları tam olarak kapatmayacak şekilde boza kıvamındaki hamurun kalanı yayılır. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.