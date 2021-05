İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Iğdır'dayız. Iğdır bir çok yönüyle farklı medeniyetlerin uğrak yeri olması sebebiyle bir yemek kültürü deltasıdır. Iğdır Mutfağı geçmişten günümüze bu bölgede yaşayan tarihi uygarlıkların kültür perspektifi içinde kendine özgü bir mutfak kültürü ve kendine has bir lezzet oluşturabilmiştir.







LEPELİ EKŞİLİ PİLAV

MALZEMELER

1 kilo kuşbaşı et

4 su bardağı pirinç

2 adet lavaş ekmeği

7 yemek kaşığı lepe

2 demet sebzi

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı Diyar limon tuzu

9 yemek kaşığı Vera margarin

2 tatlı kaşığı tuz







YAPILIŞI: 1 kg. yağsız kuşbaşı dana eti haşlanır. 4 su bardağı pirinç ıslatılır. 1 adet soğan yemeklik doğranır, 2 yemek kaşığı margarinde kavurulur. Haşlanan etler soğanların üzerine alınarak kavurulur. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı zerdeçal ilave edilir. Etlerin üzerini kaplayacak kadar sıcak su katılır. 7 yemek kaşığı kırık nohut, uzunca doğranmış 2 demet sebzi, 1 tatlı kaşığı limon tuzu eklenir ve pişmeye bırakılır.

Önceden ıslatılmış pirinçler, iyice yıkanır, ayrı bir tencerede bol sıcak suda haşlanmaya alınır, tuzu ilave edilir. Birkaç dakika kaynatılıp süzgeçten geçirilir.

Bir tavada 7 yemek kaşığı margarin, eritilir. Büyükçe bir tencerenin dibine lavaş ekmekleri yerleştirilir. Hazırlanan süzme pilav, arasına yağ karışımından gezdirilerek tencereye alınır. Kapakla tencere arasına kağıt havlu serilir, kısık ateşte demlenmeye alınır. Pilav servis tabağına alınır, üzerine etli malzeme yerleştirilir, suyundan gezdirilir, kızarmış lavaş ekmeğiyle süslenir.







KATI AŞI

MALZEMELER

Yarım su bardağı pirinç (iyice haşlanmış)

1 çay bardağı lepe (kırılmış nohut)

200 gr. ıspanak

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

4-5 sap kereviz yapraklarıyla veya biraz pazı

300–400 gr. Birşah yoğurt

Su

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle pirinç haşlanır. Diğer yandan da ıspanak kereviz, maydanoz, dereotu vs. yıkanır ve ince ince doğranıp haşlanır. Yoğurt iyice çırpılıp diğer tüm malzeme ilave edilip karıştırılır. Su ile kıvamı bulunup servis edilir.







SÜT HÖLLESİ

MALZEMELER

1.5 lt. Birşah süt

5 yarım kaşık un

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle süt pişirilip soğutulur. Soğutulan süt tencereye konulur. Sonra un, tuz eklenerek ateş üzerine alınır. Yavaş yavaş karıştırılarak kaynatılır. Pişince ateşten alınır. Bu çorbaya yağ eklenmez.







HELİSE

MALZEMELER

1 adet tavuk veya yarım hindi

3 su bardağı çiğden

3 lt. su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Tereyağı hariç diğer malzemeler güvece konularak tandıra yerleştirilir. Yaklaşık iki saat pişer. İyice piştikten sonra tandırdan çıkarılır. Sıcakken tereyağı katılıp karıştırılır.







KAYSAFA

MALZEMELER

500 gr. kuru kayısı

100 gr. tereyağı

YAPILIŞI: Kuru kayısı yumuşaması için akşamdan suya konulur. Sabah tavada aynı suda kaynatılarak üzerine tereyağı dökülür. Kısık ateşte kızarana kadar kaynatılarak servise hazır hale getirilir.