Herkese merhaba, nihayet Ramazan bayramına kavuştuk. Her ne kadar pandemi dolayısı ile kalabalık sofralara hasret kalacak olsak da yine de bayram günü yenilen yemeklerin tadı ve muhabbeti bir başka oluyor. Ben de bugün sizlere bayram yemekleri önerileri hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinizin bayramını kutlarım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ET HAŞLAMA



MALZEMELER

600 gr. kemiksiz parça et kuzu but, kol ya da kemiksiz dana eti

1 adet iri kuru soğan

4-5 diş sarımsak

100 gr. tereyağı

2 adet iri büyük havuç

4-5 adet iri patates

1 limonun suyu

1 adet defne yaprağı

1-2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6-7 dal kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Etleri yıkayıp 1 saat kadar soğuk çeşme suyunda bekletin. Küp küp doğradığınız soğanları ve tüm haldeki sarımsakları tereyağında orta ateşte pembeleşene kadar kavurun. Suda bekleyen etleri süzün. Suyu süzülmüş etleri tencereye ekleyerek hepsini yüksek ateşte kontrollü şekilde 5 dakika kavurun. Daha sonra ilk önce 4'e bölünmüş sonra da ortadan verev kesilmiş havuçları 4'e bölünmüş patatesleri, baharatları ve defne yaprağını da tencereye ekleyin. Tencereye 5-6 bardak sıcak su koyup yemeği pişirin. Yemek pişince buharı çıkmış düdüklünüzün kapağını açın. Yemeğin ilk sıcağı geçince tencereye sıkılmış limon suyunu ekleyip kısık ateşte 3-4 taşım kaynatıp ocağın altını kapatın. Yemeği tabaklara paylaştırdıktan sonra tabaklardaki yemeklerin üstüne kıyılmış maydanoz yaprakları serpip yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.



PEKMEZLI ŞAMBALI



MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı üzüm pekmezi ve sıvı yağ

1 çay bardağı üzüm pekmezi

1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 adet çubuk tarçın

Kalıbı yağlamak için ayrıca 1 yemek kaşığı tereyağı

500 gram irmik

2 paket vanilya ve kabartma tozu

1 çay bardağı ılık su

ŞERBETİ İÇİN:

4 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

ÜZERINI SÜSLEMEK İÇİN:

1 çay bardağı kabuğu soyulmuş yer fıstığı

YAPILIŞI: Derin bir kabın içine irmiği koyun ortasını havuz yapın. Hamur malzemelerini ekleyip yoğurun. Fırın kabını önce tereyağı ile yağlayın sonra pekmez sıvı yağ karışımı ile yağlayın. Malzemeyi bastırın. Fıstıkları dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 40-45 dakika pişirin. Diğer tarafta şerbet malzemelerini çubuk tarçınla kaynatın. En son limon suyu koyup kapatın ve şerbeti soğutun. Şerbeti kekin üzerine dökün. 2 saat şerbeti çekmesini bekleyin ve dilimleyerek servis yapın.



PATLICANLI PİLAV



MALZEMELER

2 adet kemer patlıcanı

Patlıcanları kızartmak için sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı pilavlık pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 adet kuru soğan

1 adet domates

Tuz

Karabiber

1 avuç dolmalık fıstık

Dereotu

YAPILIŞI: Patlıcanlı pilav yapmak için öncelikle patlıcanlar çizgili soyularak küp küp doğranır ve tuzlu suda 20 dakika kadar bekletilerek tekrar kurulanır. Bol kızgın yağda patlıcanlar kızartılır ve fazla yağı çektirilir. Diğer taraftan bu işlemler yapılıncaya kadar başka bir kabın içerisinde pirinçler tuzlu ılık suda beklemeye bırakılır. Daha sonra pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağ alınır. Küçük küçük yemeklik doğranan soğan eklenerek hafifçe kavrulur. 1 avuç kadar dolmalık fıstık da eklenerek kavrulur. Domatesin kabuğu soyularak rendelenir ve kavrulan soğanlara ilave edilir. Güzelce yıkanıp suyu süzülen pirinçler eklenir ve kavurmaya devam edilir. Son olarak kızarmış patlıcanlar, tuz ve karabiber eklenir, 3 su bardağı sıcak su eklenip tencerenin kapağı kapatılır. Önce yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlayınca kısık ateşte pişmeye bırakılır. Pilav suyunu tamamen çekince ocaktan alınır ve demlenmesi için kapağın altına bir peçete serilerek dinlenmeye bırakılır.