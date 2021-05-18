İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ilkbahar aylarının sonuna geldiğimiz bugünlerde, neredeyse sonbahar aylarının sonlarına kadar pazarlarda, manavlarda ve marketlerde taze olarak bulabileceğiniz karadutu konuk ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KARADUTLU CHEESECAKE



MALZEMELER

1.5 su bardağı tatlı lor

100 gr. labne peyniri

Yarım su bardağı şeker

100 ml. sıvı krema

1 limon kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 silme yemek kaşığı nişasta

2 adet yumurta

1 paket vanilya

14 adet yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı

SOSU İÇİN:

1 su bardağı karadut

3 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 silme tatlı kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı soğuk su

YAPILIŞI: Bisküvileri un haline getirip eritilmiş tereyağı ile karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş kalıba döküp üzerine bastırıp donduruyoruz. Lor peyniri, labne, şeker, vanilya, limon kabuğu rendesi, limon suyu, nişasta ve kremayı çırpıyoruz. Birer birer yumurtaları ekleyip çırpıyoruz. Harcı, dondurucudan çıkardığımız bisküvilerin üzerine döküyoruz. Isıtılmış 160 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Pişince fırını kapatıp içinde iki saat bekletiyoruz. Karadutları, pudra şekeri ve limon suyu ile birlikte blender'dan geçirip pişiriyoruz. Yarım çay bardağı soğuk suda eritilmiş nişastayı kaynayan karadutların içine döküp karıştırıyoruz. Sos ılıyınca kalıptan çıkan cheesecake'in üzerine döküyoruz.



KARADUTLU KURABİYE



MALZEMELER

250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Karadut reçeli

Pudra şekeri

YAPILIŞI: 2 su bardağı unu rengi kahverengiye dönene kadar kısık ateşte kavurup soğumaya bırakıyoruz. Tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve sıvı yağı yoğurma kabına alıp kremsi olana kadar karıştırıyoruz. Diğer malzemeleri ve 2 su bardağı kavrulmuş unu da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurun kıvamını ayarlamak için normal beyaz undan azar azar ekliyoruz. Toparlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Kurabiyelerin ortasına parmağımızla hafifçe bastırıp çukur açıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Ortasına da karadut reçelinden ekleyip servis yapıyoruz.



KARADUT SOSLU MAGNOLIA



MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 kutu labne

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

KARADUT SOSU İÇİN:

1 su bardağı karadut

1.5 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1/2 limon suyu

1 limonun rendelenmiş kabukları

Yulaflı bisküvi kırıntıları

YAPILIŞI: Muhallebi için önce tenceremize şeker, un, nişasta alınır. Çırpma teli ile karıştırırken üzerine süt ilave edilir. Ateş üzerine alınıp muhallebi kıvamı alana kadar orta ateşte pişirilir. Muhallebi kıvamı alınca ateş kısılır, 3-4 dakika daha kaynatılır. Ateşten alınıp üzerine tereyağı, labne ve vanilya eklenip mikserle üç dakika çırpılır. Muhallebi, servis edilecek kaplara paylaştırılır. Karadut sosu için; karadutlar yıkanır, sapları temizlenir, rondodan geçirilir. Ezilen karadutlara, iki bardak karadut suyu elde edecek kadar su ilave edilir. Karadut suyu bir tencereye alınır. İçine toz şeker, nişasta, limon suyu ve limon kabukları ilave edilir. Ateşe alınarak sürekli karıştırılır. Sos, göz göz olunca ateşten alınır. Muhallebileri kaselere paylaştırıp üzerlerine bisküvi kırıntılarını serpiyoruz. Karadut sosunu ise en üste koyup servis ediyoruz.