İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yine ters köşe tarifler var. Soğuk çorba denilince her ne kadar biz Türklerin aklına yalnızca ayran aşı çorbası geliyor olsa da, dünya üzerinde çok sayıda soğuk çorba tarifi mevcut.



AYRAN AŞI ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı kırık yarma

9 su bardağı su

1 su bardağı haşlanmış nohut

1.5 su bardağı yoğurt

ÜZERİNİN YAĞ SOSU İÇİN:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI: Nohut ve yarmayı tuzlu suda haşlıyoruz. Yarma yumuşadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Ayrı bir kapta çırptığımız yoğurdu soğuyan çorbanın üzerine döküp karıştırıyoruz. Bir tavada yağları yakıyoruz. Yağlar eriyince üzerine bir tatlı kaşığı nane döküyoruz. Yağ biraz soğuduktan sonra çorbaya ilave ediyoruz.



SOĞUK İSPANYOL ÇORBASI



MALZEMELER

6 adet soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış domates

2 su bardağı domatesli sebze suyu

2 adet salatalık

1 orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet limon suyu

1 çorba kaşığı elma sirkesi

1 tutam tuz

1 çorba kaşığı karabiber

1 adet küçük doğranmış kırmızı biber

YAPILIŞI: Önce domatesleri blender'dan geçiriyoruz. Salatalığı, soğan ve sarımsağı da eziyoruz. Sebze suyunu, limonu, sirkeyi, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırıyoruz. Kırmızı biber ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis ediyoruz.



SOĞUK PANCAR ÇORBASI



MALZEMELER

2 adet kırmızı pancar

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı su

Karabiber

Kekik

Fesleğen

YAPILIŞI: Pancarları kabuklarıyla beraber yumuşayana kadar haşlıyoruz. Yumuşadıktan sonra soğuk suyun içinde soğumaya bırakıyoruz ve sonra kabuklarını soyuyoruz. Küçük küçük doğrayıp yoğurtla ve sarımsakla beraber blender'dan geçiriyoruz. Elde ettiğimiz koyu kıvamlı karışıma kontrollü bir şekilde suyu ekleyerek karıştırıyoruz. En son yağını ve baharatlarını ekleyip servis ediyoruz.