Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Ege'nin güneyine doğru iniyoruz ve mis gibi zeytinyağı kokan şifa dolu lezzetlerini mercek altına alıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







SARMAŞIK KAVURMASI

MALZEMELER

2 demet sarmaşık otu

1-2 adet kuru soğan

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Sarmaşık demetinin yarısını bıçakla kesin, geri kalan uç kısımlarını bol suda yıkayın. Sonra sarmaşıkları taze yerine ulaşıncaya kadar elinizle kırın, kırılmayan yere geldiğinizde bıçakla doğrayın. Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında kavurun. Üzerine sarmaşıkları ilave ederek kavurun. Sarmaşıklar pişince tuzunu ilave edin. İsterseniz üzerine yumurta kırın veya sade olarak servis yapın.

NOT: 'Sarmaşıkları bıçakla doğramayın, acı olur' denilse de, kırdığınız zaman da acı oluyor ama elinizle kırarsanız kart kısımlarını fark etmiş oluyorsunuz.







KENGER DOLMASI

MALZEMELER

Yarım kg. kenger

15 dal taze soğan

1.5 demet dereotu

1.5 demet nane

1 demet maydanoz

1 su bardağı pirinç

Tuz, karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Soğan, dereotu, nane ve maydanozu incecik kıyın. Üzerine pirinç, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek iyice karıştırın. Temizlenip oyulmuş kengerlerin içine bu harcı doldurun. Kısık ateşte, arada kontrol ederek pişirin. Soğuk olarak servis yapın







KAŞIK HELVASI

MALZEMELER

1 paket tereyağı

3 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Tereyağını ocakta eritin, üzerine unu ve vanilyayı ilave edip kısık ateşte, sürekli karıştırarak yaklaşık 45 dakika kavurun. Ocaktan alın ve pudra şekerini ilave edip karıştırın. Helva elinizi yakmayacak sıcaklığa geldiğinde kaşıkla şekil vererek servis yapın.