Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Ege'nin güneyine doğru iniyoruz ve mis gibi zeytinyağı kokan şifa dolu lezzetlerini mercek altına alıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
SARMAŞIK KAVURMASI
MALZEMELER
2 demet sarmaşık otu
1-2 adet kuru soğan
Zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI: Sarmaşık demetinin yarısını bıçakla kesin, geri kalan uç kısımlarını bol suda yıkayın. Sonra sarmaşıkları taze yerine ulaşıncaya kadar elinizle kırın, kırılmayan yere geldiğinizde bıçakla doğrayın. Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında kavurun. Üzerine sarmaşıkları ilave ederek kavurun. Sarmaşıklar pişince tuzunu ilave edin. İsterseniz üzerine yumurta kırın veya sade olarak servis yapın.
NOT: 'Sarmaşıkları bıçakla doğramayın, acı olur' denilse de, kırdığınız zaman da acı oluyor ama elinizle kırarsanız kart kısımlarını fark etmiş oluyorsunuz.
KENGER DOLMASI
MALZEMELER
Yarım kg. kenger
15 dal taze soğan
1.5 demet dereotu
1.5 demet nane
1 demet maydanoz
1 su bardağı pirinç
Tuz, karabiber
1 çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI: Soğan, dereotu, nane ve maydanozu incecik kıyın. Üzerine pirinç, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek iyice karıştırın. Temizlenip oyulmuş kengerlerin içine bu harcı doldurun. Kısık ateşte, arada kontrol ederek pişirin. Soğuk olarak servis yapın
KAŞIK HELVASI
MALZEMELER
1 paket tereyağı
3 su bardağı un
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
YAPILIŞI: Tereyağını ocakta eritin, üzerine unu ve vanilyayı ilave edip kısık ateşte, sürekli karıştırarak yaklaşık 45 dakika kavurun. Ocaktan alın ve pudra şekerini ilave edip karıştırın. Helva elinizi yakmayacak sıcaklığa geldiğinde kaşıkla şekil vererek servis yapın.