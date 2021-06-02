Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün korona salgını sebebiyle evlerimizde kaldığımız bugünlerde, çocuklarınızla da beraber yapabileceğiniz son derece sağlıklı, unsuz, şekersiz kurabiyelere yer veriyorum. Sağlığına ve fiziğine özen gösteren ama çay veya kahve saatlerini de tatlısız geçiremeyenlerden misiniz? Eğer cevabınız 'evet'se sizler için unsuz, şekersiz ama bir o kadar da lezzetli kurabiye tariflerini bir araya getirdim. Yapımı kolay ve sağlıklı bu kurabiyeler çay saatlerinizin gözdesi olacak. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



UNSUZ KURABİYE



MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet muz

1 adet yumurta akı

Yarım çay bardağı ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

4 adet hurma

1 adet kuru incir

1 çay kaşığı kabartma tozu



YAPILIŞI: Yumurtanın akını biraz çırpıp kıvam almasını sağladıktan sonra içine 1 orta boy muzu koyup eziyoruz. Ardından yulaf ve diğer malzemeleri ekliyoruz. Cevizin miktarını yazmadım tamamen kendinize kalmış, ben çok az kullandım. Bütün malzemeleri karıştırıp elimize yapışmadan şekil verebileceğimiz kıvama gelince yağlı kağıdın üzerine koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.



MUZLU KURABİYE



MALZEMELER

1 çay bardağı çiğ badem

1 çay bardağı çiğ fındık

1 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet muz

1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi



YAPILIŞI: Bir tavaya, badem, fındık, yulaf ezmesi ve ay çekirdeği içini ekleyip 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak malzemeleri kavurun. Ardından üzüm ve tarçını ekleyerek ocağın altını kapatın. Geniş bir kapta muzları çatalla ezin. Üzerine kavrulan malzemeleri ve fıstık ezmesini ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kurabiye harcından birer yemek kaşığı dolusu alın ve tepsiye pay edin. Üzerlerini hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişirin.



PEKMEZLI KURABİYE



MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı keçiboynuzu kreması

4 yemek kaşığı pekmez

4 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı yulaf unu (veya başka bir un)

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

3-4 damla limon suyu



YAPILIŞI: Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın. Eleyerek unu, kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hamuru kaşık yardımıyla streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (alt üst ayarda) 15 dakika pişirin.