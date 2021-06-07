Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şahane bir yaz sofrası hazırlıyoruz. Mevsiminde sebzelerle yapılan bir türlünün lezzeti paha biçilemez, öyle değil mi? Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



GÜVEÇTE YAZ TÜRLÜSÜ



MALZEMELER

500 gr. kuşbaşı dana ya da kuzu eti

15-20 adet arpacık soğan

3 adet büyük domates

2 adet kabak

2 adet patlıcan

2 adet orta boy patates

15-20 adet taze fasulye

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3-4 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biber salçası

1 silme yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

6 adet çarliston biber

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Etleri suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Yağ ve salça ilave edip kavuruyoruz. Su ekleyerek etleri pişmeye bırakıyoruz. Sebzelerin tümünü kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Güvecin içine ilk olarak fasulyeyi, üzerine patatesi, sırasıyla kabak, patlıcan ve biberi diziyoruz, üzerlerine domatesleri ekliyoruz. Arpacık soğan ve sarımsakları da koyup üzerine etleri yerleştirip tuz ve baharatları ilave ediyoruz. Sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz.



ÇİLEKLİ YOĞURTLU KUP



MALZEMELER



1 su bardağı dondurulmuş çilek

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

ÜZERİ İÇİN:

Taze nane ve çilek

YAPILIŞI:

Çilekleri rondoda çekip püre yapıyoruz. Diğer malzemelerle bir araya getirip mikser ile pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıyoruz. Karışımı kuplara paylaştırıyoruz ve çilekle süslüyoruz.



KİMYONLU PİLAV



MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kimyon

1.5 adet et veya tavuk bulyon

Tuz

Sıvı yağ

2 su bardağı su

İnce doğranmış yeşillik

YAPILIŞI: Pirinçler yıkanır. Sıvı yağ, tavaya alınır. Pirinçler, kızaran sıvı yağa eklenip biraz kavrulur. Kimyonu, tuzu eklenip bir-iki kere daha karıştırılır. Suyu ilave edilip çok düşük ısıda pişmeye bırakılır. Pişince içine doğranmış yeşillik eklenip karıştırılıp servis edilir.