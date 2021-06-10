İdilika'nın Mutfağı'nda bugün alışılagelmiş mücver mantığının bir tık dışına çıkıp sizlere farklı sebzelerle mücverler hazırladım.. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
HAVUÇ MÜCVERİ
MALZEMELER
1 adet yumurta
10 dal maydanoz
4 çorba kaşığı un
4 adet orta boy havuç
1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz
Tuz
Karabiber
Pul biber
BULAMAK İÇİN:
1 su bardağı galeta unu
1 adet çırpılmış yumurta
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Havuçları rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz havuçların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Galeta unu ilavesi ile köfte formuna getirip avucumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri çırpılmış yumurtaya, galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.
KARABUĞDAY MÜCVERİ
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış karabuğday
1 adet yumurta
1 su bardağı karabuğday ekmeği içi (toz haline getirilmiş)
Yarım su bardağı rendelenip pişirilmiş havuç
Tuz ve karabiber
PİŞİRMEK İÇİN:
1 adet çırpılmış yumurta
1 kase karabuğday unu
1 kase ekmek kırıntısı
Galeta unu
YAPILIŞI: Bütün köfte malzemesini yoğuruyoruz. Köfte şeklini verip önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından ekmek kırıntısına buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıp kızarana kadar, önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz.
PATLICAN MÜCVERİ
MALZEMELER
4 adet közlenmiş patlıcan
2 adet haşlanmış patates
2 adet yumurta
1 adet soğan
Yarım demet maydanoz
Galeta unu
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
YAPILIŞI: Közlenmiş patlıcanları küçük küçük doğruyoruz. Patatesleri ve soğanı rende yapıyoruz. Maydanozları ince ince kıyıyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz. Baharatlarını ve galeta ununu ekliyoruz. Köfte harcı gibi yoğuruyoruz. Kıvam alınca elimizle şekil verip ister tavada, ister fırında pişiriyoruz.