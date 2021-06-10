İdilika'nın Mutfağı'nda bugün alışılagelmiş mücver mantığının bir tık dışına çıkıp sizlere farklı sebzelerle mücverler hazırladım.. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







HAVUÇ MÜCVERİ

MALZEMELER

1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

4 adet orta boy havuç

1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz

Tuz

Karabiber

Pul biber

BULAMAK İÇİN:

1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Havuçları rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz havuçların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Galeta unu ilavesi ile köfte formuna getirip avucumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri çırpılmış yumurtaya, galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.







KARABUĞDAY MÜCVERİ

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış karabuğday

1 adet yumurta

1 su bardağı karabuğday ekmeği içi (toz haline getirilmiş)

Yarım su bardağı rendelenip pişirilmiş havuç

Tuz ve karabiber

PİŞİRMEK İÇİN:

1 adet çırpılmış yumurta

1 kase karabuğday unu

1 kase ekmek kırıntısı

Galeta unu

YAPILIŞI: Bütün köfte malzemesini yoğuruyoruz. Köfte şeklini verip önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından ekmek kırıntısına buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıp kızarana kadar, önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz.







PATLICAN MÜCVERİ

MALZEMELER

4 adet közlenmiş patlıcan

2 adet haşlanmış patates

2 adet yumurta

1 adet soğan

Yarım demet maydanoz

Galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Közlenmiş patlıcanları küçük küçük doğruyoruz. Patatesleri ve soğanı rende yapıyoruz. Maydanozları ince ince kıyıyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz. Baharatlarını ve galeta ununu ekliyoruz. Köfte harcı gibi yoğuruyoruz. Kıvam alınca elimizle şekil verip ister tavada, ister fırında pişiriyoruz.