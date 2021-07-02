Herkese merhabalar. Bugün sizlere evde yapabileceğimiz serinletici üç içecek hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle..



KIRMIZI LİMONATA



MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1 parça lohusa şekeri

YAPILIŞI: Limon ve portakalları rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Zencefili rendeliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker, lohusa şekeri ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz.



KARAMELLİ DONDURMALI KAHVE



MALZEMELER

3 su bardağı sıcak su

3 tatlı kaşığı hazır kahve

1 su bardağı süt

5 adet esmer şeker

ÜZERI IÇIN:

Karamelli dondurma

YAPILIŞI: 1/2 litrelik bir kavanoza sıcak su koyup üzerine kahveyi ekliyoruz. Kahveyi karıştırıp şeker ve süt ilave ediyoruz. Karışımın soğuması için bir kenara alıyoruz. Kahveyi kavanoz içerisinde çalkalayıp soğutuyoruz. Bardağa döktüğümüz soğuk kahveyi, bir top dondurma ile servis ediyoruz.



KAVUNLU MİLKSHAKE



MALZEMELER

1/2 su bardağından biraz fazla süt

2 yemek kaşığı dondurma

2 tatlı kaşığı toz şeker

Buz

1 kase kavun püresi

ÜZERI İÇİN:

Krem şanti

Toz fıstık

Damla çikolata

Nane yaprağı

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri bir kaba koyup blendırdan geçiriyoruz. Daha sonra servis yapacağımız bardaklara döküp üzerini istediğimiz gibi süsleyerek servis ediyoruz.