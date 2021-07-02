Herkese merhabalar. Bugün sizlere evde yapabileceğimiz serinletici üç içecek hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle..
KIRMIZI LİMONATA
MALZEMELER
14 adet limon
3 adet portakal
1 demet taze nane
3 su bardağı toz şeker
1 parça lohusa şekeri
YAPILIŞI: Limon ve portakalları rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Zencefili rendeliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker, lohusa şekeri ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz.
KARAMELLİ DONDURMALI KAHVE
MALZEMELER
3 su bardağı sıcak su
3 tatlı kaşığı hazır kahve
1 su bardağı süt
5 adet esmer şeker
ÜZERI IÇIN:
Karamelli dondurma
YAPILIŞI: 1/2 litrelik bir kavanoza sıcak su koyup üzerine kahveyi ekliyoruz. Kahveyi karıştırıp şeker ve süt ilave ediyoruz. Karışımın soğuması için bir kenara alıyoruz. Kahveyi kavanoz içerisinde çalkalayıp soğutuyoruz. Bardağa döktüğümüz soğuk kahveyi, bir top dondurma ile servis ediyoruz.
KAVUNLU MİLKSHAKE
MALZEMELER
1/2 su bardağından biraz fazla süt
2 yemek kaşığı dondurma
2 tatlı kaşığı toz şeker
Buz
1 kase kavun püresi
ÜZERI İÇİN:
Krem şanti
Toz fıstık
Damla çikolata
Nane yaprağı
YAPILIŞI: Bütün malzemeleri bir kaba koyup blendırdan geçiriyoruz. Daha sonra servis yapacağımız bardaklara döküp üzerini istediğimiz gibi süsleyerek servis ediyoruz.