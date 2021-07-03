Herkese merhaba. Bugün sizlerle yapılış ve teknikleri bakımından alıştığımızın epey dışında olan dünyaca ünlü sandviçleri paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KÜBA SANDVİÇ



MALZEMELER

Jambon ya da salam

İsviçre peyniri

Kornişon turşu

Zeytinyağı

Hardal

Tost ekmeği

Domates ve marul

YAPILIŞI: Ekmeklerin her iki yüzünü de eşit miktarda kızarttıktan sonra tek tarafına ince bir tabaka hardal sürüyoruz. Hafif pişmiş olan jambon ya da salamları üzerine yerleştiriyoruz. Sırasıyla dilimlenmiş İsveç peyniri, ince şeritler halinde kesilmiş kornişon turşusu, isteğe bağlı olarak domates ve marul ekliyoruz. Elde ettiğimiz birbirinin aynısı iki tost ekmeğini dikkatli bir biçimde, simetrik olacak şekilde üst üste koyarak birleştiriyoruz. Peynirler iyice eriyene kadar tost makinesinde pişiriyoruz.



BUN SANDVİÇ



MALZEMELER

BUN EKMEĞİ İÇİN

13 gr. yaş maya

350 gr. su

Sirke

650 gr. un

60 gr. şeker

60 gr. tereyağ

Kabartma tozu

Karbonat

Tuz

YAPILIŞI: Maya, su ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Un, şeker, tuz, kabartma tozu, tereyağ ve karbonatı ekleyin. Makinede sekiz dakika yoğurun. Ardından 45 dakika mayanlanmaya bırakın. Sonra hamuru merdane yardımı ile açın. İstediğiniz boyutta yuvarlak bir halka ile kesip ikiye katlayın. 20 dakika mayalandırıp sekiz dakika buharda pişirin.

DANA KABURGA BUN İÇİN: Fırından çıkan bun ekmeğinin içine, önceden pişirip soslu tiftik yaptığınız kaburgayı koyun. Bun ekmeğini, dilediğiniz et ve balık ürünü ile servis edebilirsiniz.



EGG BENEDICT



MALZEMELER

2 dilim köy ekmeği

2 adet büyük yumurta

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

4 dilim füme somon

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

HOLLANDEZ SOS İÇİN :

3 adet büyük yumurta sarısı

3 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi

1 çay kaşığı karabiber

200 gr. tereyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Bir küçük tencerede üç yemek kaşığı sirkeyi, karabiber toplarıyla beraber kaynatıp uçurarak yarıya düşürüyoruz. Ocaktan alıp bir kapta biraz soğutuyoruz. Ayrıca üç yumurtanın sarılarını ayırıp bir kaba alıyoruz. Bir tencerede su kaynatıyoruz ve üzerine suya değmeyecek şekilde bir kase yerleştiriyoruz. Yumurta sarılarını ve sirkeyi bu kaseye ekleyip iyice çırpmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş tereyağını ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. En son tuz ve limon suyunu da ilave edip iyice çırpıyoruz. Sosumuz hazır olunca diğer işleme geçiyoruz. Ayrı bir tencerede bolca suyu kaynatıyoruz. İçine biraz tuz atıyoruz. Sirke ekliyoruz. Yumurtayı bir kepçenin içine kırıyoruz. Yumurtayı su hizasından girdabın içine bırakıyoruz. Kaşık yardımıyla, dalgalanan yumurta kanatlarını yumurtanın üzerine doğru kapatıyoruz. Ateşin altını açmadan pişiriyoruz. Ekmeklerimizi çok yakmadan kızartıyoruz. Yumurtaları kaşıkla içinden çıkarıyoruz. Tuz ve karabiber serpiyoruz. Son olarak ekmeklerin üzerine yumurtalarımızı yerleştiriyoruz. Somon füme ve üzerine hollandez sos ile servis ediyoruz.