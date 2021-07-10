Herkese merhaba. SABAH gazetesi İl Buluşmaları etkinliği çerçevesinde Sivas gastronomi turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bakalım Sivas'ın dillere destan tatlıları hangileri?

Bugünlük bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







GAZETE BAKLAVASI

MALZEMELER

1 tane iri yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1.5 çay bardağı sıvı yağ

2 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı sirke

Alabildiği kadar un

İÇİNE KOYMAK İÇİN

1 çorba kasesi ceviz içi

ÜZERİ VE ARALARI İÇİN

200 gr. tereyağı

2 su bardağı sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN

5 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Yumurta, süt, yoğurt, sirke ve sıvı yağı bir kabın içine alın. Unu azar azar ilave edin. Kabartma tozunu da ekleyin. Yumuşak, ele yapışan bir hamur yapın. Elinizi sıvı yağa batırıp, hamuru toparlayın. Yaklaşık 1 saat dinlendirin. Şekeri ve suyu iyice karıştırıp, ocağa alın. Limon suyunu da sıkın. Kaynamaya başlayınca 15-20 dakika daha kaynatıp, altını kapatın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıp, nişasta yardımıyla ince açın, oklavaya dolayın, tekrar çıkartın. Bir gazete kağıdının üzerine alıp, doladığınız hamuru elinizle açın. 2 kat üst üste koyun.Üzerine bol ceviz dökün. Gazetenin her iki tarafından kaldırıp, yufkaları üst üste getirin. Bıçakla kesin ve tepsiye dizin.Üzerine erittiğiniz tereyağı ve sıvı yağ karışımından bolca dökün. 170 derecede üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine ılık şerbet döküp çekmesini bekleyin.







KELLE TATLISI

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

3 su bardağı buğday unu

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

ERİŞTE HAMURU İÇİN:

6 adet yumurta

14 yemek kaşığı buğday unu

1 fiske tuz

1 çay bardağı su

İÇ HARÇ İÇİN:

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı tuzsuz badem

1 su bardağı çiğ fındık

1 su bardağı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı zencefil

4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

3 bardak su

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI: Bir kaba un, kabartma tozu, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, yarım çay bardağı suyu alıp yoğuralım. 20 dakika buzdolabında dinlendirelim. Erişte hamuru için yumurta sarısı, un, tuz ve suyu yoğuralım. Büyük bir yufka açalım. Hamuru ortadan ikiye bölüp üst üste katlayalım. Katladığımız hamuru tekrar 2 parçaya bölüp rulo şeklinde saralım. Rulo şeklindeki hamurdan ince şeritler kesip sıcak ve tuzlu suda haşlayalım. Şerbet için şekeri ve suyu bir tencerede kaynatalım, yarım limonun suyunu ekleyip ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Fındık, badem ve cevizi rondoda ayrı ayrı çekip ayrı ayrı tereyağında kavuralım. Kuş üzümünü de kavuralım. İç harç için haşladığımız erişteye soğuyan şerbetten döküp karıştıralım. Kavrulan kuruyemişleri de erişteye ekleyelim. Zencefili, tarçını, karabiberi ekleyip karıştıralım. Dinlenen hamuru 9 bezeye ayırıp ince açalım. İlk kat yufkayı koyup eritilen tereyağı ve sıvı yağ karışımından gezdirelim. İkinci kat yufkayı koyup iç harçtan döküp yağ gezdirelim. Yufkalar bitine kadar aynı işlemi yapalım. Fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim, üzerine kalan şerbeti gezdirelim.







SİVAS'IN HURMA TATLISI

MALZEMELER

2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 kase ceviz içi

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 damla limon suyu

YAPILIŞI: Zeytinyağı ve yoğurdu çırpıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelecek kadar un ekliyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Hamurdan parçalar koparıp avuç içinde açıp ortasına bir çay kaşığı ceviz içi koyuyoruz. Rendenin iri tarafının üstünden geçirerek rulo şeklinde sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Bir yandan da şerbeti hazırlıyoruz. Kalburabastılar, fırından çıkınca ılımasını bekliyoruz. Üzerine ılık şerbeti dökerek çekmesini bekliyoruz.