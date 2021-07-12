Kahvaltıda yulaf ezmesini farklı türevlerde pişirmek son yılların en trend kahvaltı alışkanlıklarından bir tanesi. Yulaf ezmesi, her sağlıklı beslenmenin içinde bulunması gereken bir gıda maddesi. Bu lezzeti mükemmel yapan ise düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Kaliteli karbonhidrat tam olarak böyle bir şey aslında... Gün boyunca özellikle kilosunu koruyan ya da vermeye çalışanlar için dengeli bir şekilde enerji sağlıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



PEKMEZLİ MUZLU YULAF LAPASI

YAPILIŞI: Sütü, pekmezi, yarım muzu ve yulafı bir tencerenin içinde kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Yulaflar sütü emip süt koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp kaseye boşaltıyoruz. 5 dakika kadar ılımasını bekliyoruz. Üzerini dilimlenmiş muz ve istediğimiz meyve ile süslüyoruz.



MALZEMELER

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

1 tatlı kaşığı pekmez



VİŞNELİ TARÇINLI YULAF LAPASI



MALZEMELER

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay bardağı yağsız süt

5 adet vişne

2 adet ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Vişneleri eziyoruz. Yulaf ezmesi, ceviz içi, tarçın ve sütü de tencereye ekliyoruz. Orta dereceli ateşte, sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Yulaf ezmesi yumuşadığında ateşten alıyoruz.



KAYISILI YULAF LAPASI



MALZEMELER

4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı badem sütü

Çay kaşığının ucuyla tarçın, zencefil, vanilya

2 adet kayısı

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

YAPILIŞI: Kayısıları minik minik doğruyoruz ya da blenderda püre haline getiriyoruz. Diğer tüm malzeme ile birlikte ocağa alıp kısık ateşte pişiriyoruz. Servis ederken fıstık ezmesi ilave ediyoruz.