İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yumurtalı sürpriz tariflere yer veriyorum. Yumurta, çocuklar için sabahları çoğunlukla işkenceye dönüşebiliyor. Pek az çocuk nazlanmadan yumurtasını bitiriyor. Protein kaynağı yumurtayı sevdirmenin pek çok yolu olabilir. Benim favorim olan bu üç tarifi bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. İyi hafta sonları.



BULUT YUMURTA



MALZEMELER

Kişi sayısı kadar yumurta

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Yumurtaların sarısıyla beyazını ayırıyoruz. Sarıları ayrı ayrı kaplara koyuyoruz. Beyazların hepsini aynı kapta topluyoruz. Beyazların olduğu kaba bir çimdik tuz ekleyip çırpıcıyla köpürene kadar çırpıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabına beyazların ortası boş kalacak şekilde kaşık kaşık koyarak daire şekli veriyoruz. Son olarak da sarılarını hazırladığımız beyaz dairenin ortalarına koyuyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



SUSAMLI YUMURTA



MALZEMELER

2 adet yumurta

Susam

Çeçil peyniri

YAPILIŞI: Öncelikle susamları kavurarak başlıyoruz. Kavrulunca tavanın kenarına doğru itiyoruz. Susamların üzerine ufalanmış çeçil peyniri ilave ediyoruz. Peynirler erimeye yakın tavanın ortasına biraz tereyağı ekleyip yumurtaları kırıyoruz. Yavaş yavaş susamlı peynir karışımını ortaya doğru iterek kısık ateşte pişiriyoruz.



SÜTLÜ YUMURTA



MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kaşar peyniri rendesi

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Yumurta, süt ve baharatları bir kasede çırpıyoruz. Teflon tavada tereyağını eritiyoruz ve yumurtayı boşaltıyoruz. Dışarıdan içeriye doğru, hafif karıştırarak pişiriyoruz. Pişmeye yakın kaşarı ekliyoruz, eriyince servis ediyoruz.