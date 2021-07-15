İdilika’nın Mutfağı’nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamaya devam ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamaya devam ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







MÜCEDDERE



MALZEMELER

1 su bardağından 2 parmak eksik yeşil mercimek

1 su bardağı bulgur

1 kuru soğan

1.5 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

3.5 su bardağı sıcak su

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Mercimeği ezilmeyecek şekilde haşlayıp süzün. Tencereye sıvı yağı alın, yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip sararana kadar kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz bulguru ve tereyağını ekleyip 3-4 dakika karıştırarak kavurun. Sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra mercimeği de ekleyip kısık ateşte pişirin.







KREMALI KIBRIS TATLISI



MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

Bir paket kabartma tozu

KREMASI İÇİN:

1 litre süt

1 su bardağı nişasta. Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı su

1.5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin. Keki için; yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin. Kreması için; krem şanti hariç tüm malzemeyi bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blender'la beş dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün.







SULTAN KEBABI



MALZEMELER

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 kg. kemiksiz tavuk

1 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı domates püresi

1 kavanoz garnitür

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı sıcak su

BEŞAMEL SOS İÇİN:

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

Kaşar peyniri

YAPILIŞI: Sıvı yağ içinde soğanları soteleyin. Daha sonra kuşbaşı doğranmış tavuk etini tencereye ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Üzerine diğer malzemeleri doğrayıp ilave edin. Daha sonra tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıcak suyu ekleyin, beş dakika bu şekilde pişirip ocaktan alın. Beşamel sosu için; erimiş tereyağına unu ekleyerek birkaç dakika kavurun. Kavrulan unun üzerine sütü yavaş yavaş ekleyin. Tavuğu fırın kabına alın, üzerine beşamel sosu döküp düzeltin. Üzerini bolca kaşar peyniri rendesi ile kaplayın ve 190 derece fırında peynirler eriyince alın.