Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz mevsimine uygun pratik ve son derece hafif salata tariflerine yer veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







KEÇİ PEYNİRİ SALATASI

MALZEMELER

Akdeniz yeşilliği

Çeri domates

Kuru kayısı

Dolmalık fıstık

Baget ekmek

Keçi peyniri

Pul biber

SOSU İÇİN:

Balzamik sirke

YAPILIŞI: Baget ekmeklerinin üzerine keçi peynirini yerleştirip pul biber serpin. Fırının ızgara bölümünde pişirin. Dolmalık fıstıkları tavada kavurun. Akdeniz yeşilliğini, çeri domatesleri kesin. Hepsini servis tabağına dizin. Balzamik sirke ve zeytinyağını karıştırıp üzerine dökün.







AVOKADO DOMATES SALATASI

MALZEMELER

1 adet avokado

90 gr. lor peyniri

1 adet pembe domates

VİNEGRET SOS İÇİN:

5 gr. hardal

60 gr. zeytinyağı

1 gr. şeker

2 gr. tuz

10 gr. maydanoz

YAPILIŞI: Mayonez tarzı çırpılarak yapılan vinegrette sosun malzemeleri verilen gramajlarla ayarlanır. Ardından sırasıyla hardal, şeker ve tuz çırpılır. Yavaş yavaş zeytinyağı eklenerek sos kıvamı verilir. Avokado ve domatesler isteğe göre doğranır ve soslanarak tabaklanır. Taze ev yapımı lor peyniri ile servis edilir.







MERCİMEKLİ KİNOA SALATASI

MALZEMELER

SALATA İÇİN:

1 çorba kaşığı kinoa

1 çorba kaşığı yeşil mercimek

İsteğe bağlı olarak 1'er çorba kaşığı kaşığı esmer pirinç ve irmik

1 çorba kaşığı kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı un

1 demet roka

İsteğe bağlı yeşillikler

SOS:

1 tatlı kaşığı tane hardal

1 tatlı kaşığı bal

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı limon suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kinoa, yeşil mercimek ve diğer kuru malzemeler iyice karıştırılır. Üzerini örtecek kadar su ile arada karıştırarak 8-10 dakika pişirilip soğumaya bırakılır.

Bir çorba kaşığı limon suyu, bir çorba kaşığı un, bir bardak su ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırılır. Tercih ettiğiniz sos malzemeleriniz iyice karıştırılır. Salatada kullanılacak olan yeşillikler karıştırılıp suyu süzülüp salata kabına konur.

Üzerine kinoa karışımı ve hazırladığınız sos karışımı dökülür.