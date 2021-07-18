İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Kurban bayramına sayılı günler kala, mutfak kültürümüzün mihenk taşlarından biri olan, kökeni Osmanlı'ya kadar uzanan helvalardan söz edeceğim. Öncelikle helvanın ne anlama geldiğine bir bakalım.

Helva; özellikle Orta Doğu ülkelerinde sıkça yapılan bir tatlı olsa da bu lezzetin kökeni Türkler'e dayanır.





İRMİK HELVASI



MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı un

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı süt

125 gr. tereyağı

1 çay bardağı kırılmış ceviz



YAPILIŞI: Öncelikle şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz. Ardından tereyağı'nı tencereye alıp eritiyoruz. İrmik ve unu ekleyip rengi altın sarısı olana kadar karıştırarak kavuruyoruz.

Kaynayan şerbete sütü ekleyip karıştırıyoruz ve irmiğe ilave ediyoruz. Cevizi de ekleyip karıştırıyoruz. Tahta kaşıkla beş dakika karıştırarak pişiriyoruz. Süsleyip servis ediyoruz.





SARAY HELVASI



MALZEMELER

4 su bardağı un

1 paket margarin

1 su bardağı pudra şekeri



YAPILIŞI: Unu, tavada kısık ateşte hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Tel süzgeçten geçirip eliyoruz. Margarini eritip ılıtıyoruz. Margarin ve pudra şekerini, una ilave ediyoruz. İyice karıştırarak margarini una yediriyoruz ve helvayı tepsiye bastırıp üzerini düzeltiyoruz.

Dilimleyip servis yapıyoruz.

PÜF NOKTASI: Helva sıcakken dilimlenir. Soğuduktan sonra sertleşeceği için keserseniz dağılabilir.





UN HELVASI



MALZEMELER

1.5 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un ŞERBETI IÇIN:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı sıcak su



YAPILIŞI: Sıvı yağ ve unu tavaya alıp un kızarana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Bu sırada sıcak su da hazır olmalı. Sıcak suyun içine şeker atıyoruz ve karıştırarak eritiyoruz.

Kızaran unun içine, sürekli seri bir şekilde karıştırarak yavaş yavaş şerbeti ekliyoruz. İki-üç dakika daha kısık ateşte karıştırarak, un, şerbeti çekene kadar pişiriyoruz.

İsterseniz içine ceviz veya fındık da koyabilirsiniz.

Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.