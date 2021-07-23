Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu bayramın da sonuna geldik. Son gün için size İzmir usulü bir sofra hazırladım.

Bugünlük benden bu kadar... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda yeniden buluşabilmek dileği ile.







İZMİR KÖFTE

MALZEMELER

500 gr. az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1/2 demet maydanoz

1.5 su bardağı bayat ekmek içi

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik

Tuz

4 adet domates

4 adet patates

3 adet çarliston biber

1 tatlı kaşığı karışık salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağı

YAPILIŞI: Köfte malzemelerini yoğuruyoruz. Şekil verip biraz dinlenmesi için tabağa sıralıyoruz. Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde kesiyoruz Sıvı yağı kızdırıp önce patatesleri, arkasından da köfteleri biraz kızartıyoruz. Daha sonra tepsiye bir patates, bir köfte şeklinde sıralıyoruz. Sos tenceremize sıvı yağı alıyoruz, salça da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Rendelediğimiz domatesi de ekleyip 10 dakika pişiriyoruz. Kekik, sarımsak ve tuzunu da ekledikten sonra ocaktan alıyoruz. Hazırlanan sosu patates ve köftelerin üzerine döküyoruz. Üzerine domatesi sıralıyoruz, biberleri de aralarına yerleştiriyoruz. Fırına atmadan önce tepsinin kenarından 1 çay bardağı sıcak su koyup pişiriyoruz.







KABAK SIYIRMA

MALZEMELER

6 orta boy sakız kabağı

1 orta boy soğan

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı pirinç

Dereotu

1 adet kesme şeker

Tuz

Yarım limon suyu

Zeytinyağı

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Kabakları yıkayıp tepelerini kesin. Sebze soyucu ile çekirdeklerine gelene kadar sıyırın. Zeytinyağında yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine kabakları, daha önce yıkayıp ılık suda beklettiğiniz pirinçleri, kesme şekeri, tuzu, yarım limonun suyunu ve 1 su bardağına yakın sıcak suyu koyup ocağı en kısık duruma getirip pişmeye bırakıyoruz.







ŞAMBALİ TATLISI

MALZEMELER

3 su bardağı irmik

1.5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

ŞERBETİ İÇİN:

4.5 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Geniş bir kapta yoğurt ve irmiği karıştırıyoruz. Üzerine kalan diğer malzemeleri ekliyoruz. Cam bir tepsiyi yağlıyoruz ve üzerine harcı boşaltıyoruz. Kaşık yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çiziyoruz. Üzerine fıstık diziyoruz ve önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırında pişiriyoruz. Şerbeti için, şeker ve suyu bir tencereye koyuyoruz, 12-15 dakika kadar kaynatıyoruz. Tepsiyi fırından çıkarınca sıcak hamurun üzerine sıcak şerbeti döküyoruz.