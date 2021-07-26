İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, renkleri ile cezbeden, antioksidan deposu kırmızı meyveler var.

'Karadutum, çatalkaram, çingenem'... Karadutlu bir lezzeti her pişirdiğimde aklıma bu şarkı geliyor. Karadut, kiraz, böğürtlen ve ahududunun hem dokularına, hem de lezzetlerine o kadar hayranım ki, en sevdiğim meyveler diyebilirim.

Özellikle yaz mevsiminde pazardan aldığım kırmızı meyveleri yıkayıp donduruyorum. Canım tatlı istediğinde bir bir alıp buzlu buzlu yiyorum. O kadar güzel bir tazelik veriyor ki. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







BÖĞÜRTLENLİ MAGNOLIA

MALZEMELER

1 litre süt

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

1 paket bebe bisküvisi

Böğürtlen

YAPILIŞI: Süt, yumurta sarısı, şeker, nişasta, un ve vanilyayı çırpıp pişiriyoruz. Piştikten sonra toz krem şantiyi ekleyip iyice çırpıyoruz. Bebe bisküvilerini rondoda çekiyoruz. Servis kaselerinin içine bisküviyi ve muhallebiyi sırayla diziyoruz. Böğürtlenlerle süsleyerek servis ediyoruz.







AHUDUDULU CHEESECAKE

MALZEMELER

1.5 su bardağı tatlı lor

100 gr. labne peyniri

Yarım su bardağı şeker

100 ml. sıvı krema

1 limon kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 silme yemek kaşığı nişasta

2 adet yumurta

1 paket vanilya

14 adet yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı

SOSU İÇİN:

1 su bardağı ahududu

3 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 silme tatlı kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı soğuk su

YAPILIŞI: Bisküvileri un haline getirip eritilmiş tereyağı ile karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş kalıba döküp üzerini bastırıp donduruyoruz. Lor peyniri, labne, şeker, vanilya, limon kabuğu rendesi, limon suyu, nişasta ve kremayı çırpıyoruz. Birer birer yumurtaları ekleyip çırpıyoruz. Harcı, dondurucudan çıkardığımız bisküvilerin üzerine döküyoruz. Isıtılmış 160 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Pişince fırını kapatıp içinde iki saat bekletiyoruz. Ahududuları, pudra şekeri ve limon suyu ile birlikte blender'dan geçirip pişiriyoruz. Yarım çay bardağı soğuk suda eritilmiş nişastayı kaynayan karadutların içine döküp karıştırıyoruz. Sos ılıyınca kalıptan çıkan cheesecake'in üzerine döküyoruz.